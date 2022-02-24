قبل إجرائه عملية قسطرة قلب.. سمير صبرى يسجل حلقة جديدة من برنامجه «ذكرياتى»

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن انتهاء الفنان القدير سمير صبري من تسجيل حلقة جديدة من حلقات برنامجه «ذكرياتي» وقامت بتقديم الحلقة الفنانة ليلى علوي، وذلك داخل المستشفى وقبل إجرائه عملية قسطرة القلب مباشرة.

وشارك «الشناوي» منشورا له عبر فيسبوك قائلا: «سمير صبري سجل قبل لحظات حلقة من برنامجه ذكرياتي في المستشفى مع ليلى علوي وستذاع الثلاثاء القادم وبالطبع هو في انتظار عملية قسطرة في القلب بعد قليل دعواتنا بالشفاء العاجل لنجمنا الرائع أردت أن أنقل لكم كل الحقيقة».

ويحتجز سمير صبري داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى".

وحرص على زيارة الفنان الكبير سمير صبرى خلال اليومين الماضيين، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنانة الكبيرة ميرفت أمين، والفنانتان إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

وكان آخر ظهور على الشاشة للفنان الكبير سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذى عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضى، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية فى عدة أفلام منها "ديدو"، من بطولة كريم فهمى وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت، و"محمد حسين" مع النجم محمد سعد، و"المشخصاتى الجزء الثانى" مع الفنان تامر عبد المنعم.

وللفنان الكبير سمير صبرى محطات تلفزيونية وسينمائية مهمة قدمها عبر عقود طويلة، ولعل من أشهرها أفلام "البحث عن فضيحة"، مع الزعيم عادل إمام، و"جحيم تحت الماء"، وشاركه البطولة ليلى علوى، و"بالوالدين إحسانا"، من بطولة فريد شوقى وكريمة مختار، و"فتوة الناس الغلابة"، و"احترس من الخط"، مع عادل إمام، وفى الدراما شارك فى مسلسلات "حضرة المتهم أبى"، مع النجم نور الشريف، و"قضية رأى عام"، مع النجمة يسرا، و"حق مشروع"، مع النجم حسين فهمى وغيرها.