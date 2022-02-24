الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن» يدعو مجلس الأمن القومى لعقد اجتماع عاجل

بايدن
بايدن

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مجلس الأمن القومي لاجتماع عاجل، إثر الغزو الروسي ضد أوكرانيا، حسبما أفاد بيان البيت الأبيض. 

وكان البيت الأبيض قد قال، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختار بسابق إصرار حربا ستجلب كارثة.

وأضاف أن وحدها روسيا مسئولة عن الموت والدمار الذي سيسببه هذا الهجوم، وأن أميركا وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل موحد وحاسم على روسيا.

وقال البيت الأبيض إن العالم سيحاسب روسيا على ما يجري، مضيفاً: "سننسق مع الحلف الأطلسي من أجل رد قوي وموحد يردع روسيا".

كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلقي لاحقا كلمة للأمريكيين بشأن أوكرانيا.

وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي بوتين عن أنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف بوتين أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة روسية عن بوتين قوله إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.

وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا"، داعيا أوكرانيا لـ"وضع السلاح"، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه "في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور".

البيت الأبيض أبدى الرئيس الامريكي روسيا ​أوكرانيا الغزو الروسي

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