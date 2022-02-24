«الدلتا للسكر»: القيادة السياسية مهتمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن القيادة السياسية لديها اهتمام بملف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وبدأت وزارة التموين تحقيق ذلك من خلال محورين، الأول يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية من محصول البنجر وبالتالي زيادة السكر المنتج، والثاني التوجه نحو الرقمنه والحوكمة الآلية لمنع أخطاء العنصر البشري والاستفادة من البيانات والأرقام والشفافية.

وأضاف أبو اليزيد أن الدولة بدأت في زيادة مساحات الأراضي المستصلحة لزراعة البنجر، إضافة إلى التوجه نحو التوسع الرأسي والأفقي وتوفير أصناف جديدة.

كان قد أشار أبواليزيد إلى أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم زيادة مساحة الأراضي المنزرعة من البنجر من 350 ألف فدان لتبلغ مايزيد حاليا عن 600 ألف فدان بنجر بجودة عالية منها 40 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر"، لافتا إلى أنه يتم إنتاج 1.8 مليون طن سكر من بنجرالسكر بالإضافة إلى 900 ألف طن سكر من قصب السكر الذي تنتجه شركة السكر للصناعات التكاملية، بالإضافة إلى ما يعادل 250 ألف طن من المحليات التى تستخلص من مشتقات منتجات الذرة ومن الجلوكوز والهاي فركتوزي والتى تدخل في صناعة العصائر والحلويات.