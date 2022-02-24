مسلسلات رمضان 2022.. محمد فراج ضيف شرف فى «هجمة مرتدة 2»

يواصل صناع مسلسل “هجمة مرتدة 2” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، استعدادا لعرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج أحمد نادر جلال دخل في معسكر مغلق وكثف ساعات التصوير خلال الفترة الحالية سعيا منه لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم أو خلال الأسبوع الأول منه بالتزامن مع عرضه على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن الفنان محمد فراج أحدث المنضمين لاسرة المسلسل يظهر كضيف شرف في إحدى الحلقات ويظهر بدور إرهابي.

جدير بالذكر أن مسلسل "العائدون من داعش" هو الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" الذي قدمه الفنان أحمد عز العام الماضي، وهو من ملفات المخابرات المصرية، وذلك من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم 2022، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أمينة خليل، أميرة كرارة، أحمد الأحمد، محمد فراج.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" الجزء الأول تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وكتبه باهر دويدار وأخرجه أحمد علاء الديب، وقام ببطولته كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، ومحمود البزاوي، ومحمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.