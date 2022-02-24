«أطباء الجيزة»: المحافظة اشترطت موافقة النقابة على الإعلانات الطبية 

أعلن الدكتور شريف غراب، عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أصدر تعليمات إلى الأحياء و الجهات التنفيذية بالمحافظة، بعدم التصريح و الترخيص لإعلانات طبية بمحافظة الجيزة إلا بعد مراجعة وموافقة نقابة أطباء الجيزة على محتوى الإعلان وإصدار موافقة رسمية من النقابة.

وأضاف الدكتور شريف غراب، أن تعليمات محافظ الجيزة جاءت استجابة لطلب نقابة أطباء الجيزة أثناء اجتماع المحافظ مع مجلس نقابة أطباء الجيزة برئاسة نقيبها الدكتور أحمد حسانين، والدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الإثنين 14 فبراير الجاري.

وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة إلى أنه بناء على تعليمات محافظ الجيزة، بدأ بالفعل طالبي الحصول على ترخيص لإعلانات طبية بالحضور لنقابة أطباء الجيزة لمراجعة محتوى الإعلانات والحصول على موافقتها.

وأكد غراب على أهمية هذا الإجراء في ضبط المنظومة الطبية بالقطاع الخاص.