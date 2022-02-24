ماكرون: سنرد على العمل الحربى الروسى ضد أوكرانيا (فيديو)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر تهديد السلام في أوروبا.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة له: ندعم أوكرانيا ونتحمل المسئولية لتوفير الحماية للدول الأوروبية، مشيرا إلى وقوفه إلى جانب أوكرانيا، وبوتين انتهك ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الفرنسي بشأن تطورات غزو روسيا لأوكرانيا، عقب إعلان الرئيس الروسي إطلاق عملية عسكرية في البلاد.

وأشار ماكرون إلى أن روسيا ستعاني من تبعات مدمرة طويلة الأمد، قائلا: لن نظهر ضعفا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

فيما أكد ماكرون: سنرد دون ضعف على العمل الحربي الروسي ضد أوكرانيا.

وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، عقب ساعات من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وأكد أن لدى بلاده كافة الموارد الضرورية والبنوك تعمل كالمعتاد، داعياً للوحدة للدفاع عن البلاد وعن حرية الشعب الأوكراني.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأوكراني بعد ساعات من بدء العمليات العسكرية الروسية.

كما دعا المواطنين القادرين على حمل السلاح للتوجه إلى مراكز التدريب، مؤكداً أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.

وميدانيًا، قُتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيًا وحوالي 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحفيين، الخميس.

وقال أوليكسي أريستوفيتش للصحفيين: "أعرف أن أكثر من 40 جنديا قتلوا وأصيب العشرات.. وهناك معلومات عن مقتل حوالي 10 مدنيين".

وفور بدء العملية العسكرية، صباح الخميس، قال الرئيس زيلينسكي إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لمتابعة الوضع عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما سُمعت صفارات الإنذار في العاصمة كييف.

كما أعلن الرئيس الأوكراني حالة الطوارئ خلال كلمة إلى شعبه، وقال لمواطنيه: ابقوا في منازلكم قدر الإمكان.

وأضاف: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

وأوضح زيلينسكي أن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا، وعلى حرس الحدود هناك، وإن دوي الانفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا.

وأضاف أن الأحكام العرفية فرضت على جميع أراضي الدولة، وأنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان منفصل، إن هدف العملية العسكرية الروسية هو تدمير الدولة الأوكرانية.