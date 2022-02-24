جونسون: غزو أوكرانيا هجوم على الديمقراطية في أوروبا والعالم

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن الهجوم على أوكرانيا هو هجوم على الديمقراطية في أوروبا والعالم.

وأضاف جونسون في كلمة متلفزة له الآن، سنعمل مع الحلفاء لاستعادة سيادة أوكرانيا، متوقعاً أن تكون الأشهر المقبلة في أوكرانيا مظلمة.

ووصف جونسون، بوتين بالديكتاتور وأن مغامراته يجب أن تنتهي بالفشل، مشيراً الي أنه تم الاتفاق على حزمة كبيرة من العقوبات لإعاقة الاقتصاد الروسي.

واستكمل "جونسون"، روسيا شنت هجوما بريا وبحريا وجويا منسقا على أوكرانيا، مضيفاً أكدت لرئيس أوكرانيا دعم بريطانيا غير المحدود لبلاده



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن خلال كلمة له، أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعد كل التجاوزات التي تمت من الجانب الروسي.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال كلمته، أنه على كل من لديه خبرة قتالية التوجه إلى الجيش الأوكراني لمواجهة الغزو الروسي على البلاد، جاء ذلك خلال كلمة له حول الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق دعا الرئيس الأوكراني زعماء العالم إلى فرض كل العقوبات الممكنة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنقاذ أوكرانيا والعالم الديمقراطي بأسره.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الخميس، "لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، وبدأنا بتشكيل تحالف مناهض لبوتين".