الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يشهد مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لبطولتي العالم لسلاح الشيش والرماية بالبندقية والمسدس

مؤتمر الإعلان عن
مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لبطولتي العالم لسلاح الشيش وال

◄ أشرف صبحى: الدولة المصرية تتمتع بثروة كبيرة على صعيد الإنشاءات الرياضية والخبرات التنظيمية وباتت وجهة استضافة البطولات الدولية

 

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي المُقام للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لسلاح الشيش، وبطولة العالم للبندقية والمسدس بحضور اللواء حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، وعبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح.

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ومن المقرر أن تقام بطولة العالم لسلاح الشيش خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ فبراير الجارى بمشاركة ١٨٣ لاعب من ٣٣ دولة، فيما تقام بطولة العالم للبندقية والمسدس فى الفترة من ٢٦ فبراير إلى ٨ مارس المقبل.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على انجازات اتحادى الرماية والسلاح على مستوى استضافة البطولات الدولية، وحجم المشاركة الدولية للاعبى مصر، وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضتى الرماية والسلاح.

أكد الوزير أن الدولة المصرية أصبح لديها ثروة كبيرة على صعيد الإنشاءات الرياضية والخبرات التنظيمية لمختلف البطولات، والأحداث الكبرى تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ودعمه الدائم لقطاعى الشباب والرياضة، والحث على جعل مصر وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة بطولاتها المختلفة.

كشف وزير الرياضة أن مصر استضافت ١٣٨ بطولة دولية خلال الفترة الماضية ، وهو الأمر الذى يؤكد قدرة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات.

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فيما تقدم رئيس اتحاد الرماية بالشكر والتقدير إلى وزير  الشباب والرياضة على دعمه وتحفيزه الدائم لاستضافة مصر للبطولات الدولية للرماية، مشيراً أن بطولة العالم للرماية بالبندقية والمسدس تعد من أكبر البطولات فى الرماية، ويشارك بها  ٦٧ دولة ، مبيناً أن الدولة المصرية تظهر بشكل مُشرف أمام العالم عند تنظيمها للبطولات الدولية ، فضلاً عن أهمية تلك البطولات فى الترويج السياحى لمصر.

كشف رئيس الرماية عن استضافة مصر لعدد ٤ بطولات دولية فى الرماية خلال العام الحالى تبدأ ببطولة البندقية والمسدس فبراير الجارى، والبطولة الإفريقية للرماية فى مايو ، وبطولة العالم للرماية فى أكتوبر المقبل، وكأس الرئيس فى شهر نوفمبر، مشيراً أن ذلك يأتى فى ضوء ثقة الاتحاد الدولى للرماية فى قدرات الدولة المصرية التى أثبتت نجاحاً كبيراً فى البطولات التى احتضنتها الفترة الماضية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد السلاح :"أن بطولة العالم لسلاح الشيش تشهد مشاركة أكبر على مستوى عدد اللاعبين والفرق المشاركة ثقةً فى قدرة الدولة على حسم الاستضافة والتنظيم"، مبيناً أن البطولة يشارك بها جميع المصنفين الأوائل ، وتعد أول بطولة مؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ م.

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لفت إلى أن تصنيف مصر حالياً هو السابع على مستوى العالم ويخطو اتحاد السلاح خطوات جادة نحو تحسين التصنيف الدولى لمصر  من خلال فوز اللاعبين المصريين بمختلف المنافسات التى يخوضونها، كاشفاً  استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح للكبار لأول مرة فى إفريقيا خلال شهر يوليو المقبل.

وعلى هامش المؤتمر ، شهد وزير الشباب والرياضة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد السلاح وهيئة البريد المصري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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