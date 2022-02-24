الطرق الصوفية تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج.. الأحد

أعلن الاتحاد العالمى للصوفية والطريقة العزمية، تنظيم احتفالية كبرى، الأحد القادم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وبمشاركة عدد كبير من علماء وشيوخ التصوف الإسلامى، حيث تعتبر ذكرى الإسراء والمعراج من الفعاليات الدينية الكبرى التى تنظمها الطريقة العزمية الصوفية كل عام، بمشاركة عدد كبير من الشيوخ والعلماء الكبار الذين يشاركون بصفة مستمرة فى هذه الفعاليات الدينية السنوية.

وقال الاتحاد العالمى للصوفية، إنه سيتم تنظيم الاحتفالية "أون لاين" عبر شبكة الإنترنت، حيث يتابعها الآلاف من مريدى الطريقة العزمية وأعضاء الاتحاد العالمى للطرق الصوفية فى العالم الإسلامى.

وأوضح "الاتحاد" أن أبرز الشخصيات التى تشارك فى هذه الاحتفالية الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمى للصوفية، وشيخ الطريقة العزمية، والدكتور عبدالحليم العزمى الأمين العام للاتحاد العالمى للصوفية، والدكتور عمر البسطويسى مستشار شيخ الازهر السابق.