ثاني أكبر مطار في أوكرانيا.. أبرز المعلومات عن مطار كييف الذي تم قصفه

تصدر مطار كييف فى أوكرانيا محركات البحث على الانترنت، وذلك بعدما تم قصفه من قبل القوات الروسية هو و6 مطارات آخرين، ضمن عملية عسكرية أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم.

- أبرز المعلومات عن مطار كييف

- هو أقدم مطار في أوكرانيا، ويقع على بعد 7 كم جنوب غرب وسط المدينة، ويعد ثاني أكبر مطار في أوكرانيا من حيث عدد الرحلات الجوية وحركة الركاب.

- في عام 2017 ، بلغ عدد ركابه 1.85 مليون شخص.

- على أراضي المطار يوجد أكبر متحف للطيران في أوكرانيا مع الكثير من الطائرات المدنية والعسكرية المختلفة.

وكانت وسائل إعلام دولية، قد قالت أن هناك دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

يأتى ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية فى أوكرانيا في كلمة متلفزة فجر اليوم، وأضاف أدعو الجيش الأوكرانى إلى إلقاء سلاحه، ولا نخطط لاحتلال أراضي أوكرانية ولا يمكننا قبول التهديدات الآتية من كييف، بحسب وكالة ريا نوفوستي.