الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ثاني أكبر مطار في أوكرانيا.. أبرز المعلومات عن مطار كييف الذي تم قصفه

اوكرانيا
اوكرانيا

تصدر مطار كييف فى أوكرانيا محركات البحث على الانترنت، وذلك بعدما تم قصفه من قبل القوات الروسية هو و6 مطارات آخرين، ضمن عملية عسكرية أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم. 

- أبرز المعلومات عن مطار كييف

- هو أقدم مطار في أوكرانيا، ويقع على بعد 7 كم جنوب غرب وسط المدينة،  ويعد ثاني أكبر مطار في أوكرانيا من حيث عدد الرحلات الجوية وحركة الركاب.

- في عام 2017 ، بلغ عدد ركابه 1.85 مليون شخص.

- على أراضي المطار يوجد أكبر متحف للطيران في أوكرانيا مع الكثير من الطائرات المدنية والعسكرية المختلفة.

وكانت وسائل إعلام دولية، قد قالت أن هناك دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف على الحدود الشمالية الشرقية، وكذلك دوى إطلاق نار بمحيط مطار بوريسبل فى العاصمة الأوكرانية كييف.

يأتى ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية فى أوكرانيا في كلمة متلفزة فجر اليوم، وأضاف أدعو الجيش الأوكرانى إلى إلقاء سلاحه، ولا نخطط لاحتلال أراضي أوكرانية ولا يمكننا قبول التهديدات الآتية من كييف، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

مطار فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دارس رحلات دولية الرحلات جهود الحكومة عملية عسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

طرق التواصل مع السفارة المصرية فى أوكرانيا

وزير التعليم العالى: أحوال الطلاب المصريين فى أوكرانيا مطمئنة ومستقرة

الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

الجيش الأوكرانى يعلن إسقاط طائرة عسكرية روسية سابعة

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام

أوكرانيا تعلن مقتل 50 روسيًا على أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا

الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق وريفها

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»