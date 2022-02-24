مع الاستمرار في الطقس السيئ.. نصائح للأطفال مرضى الحساسية

يعاني الكثير من الأطفال من الحساسية الموسمية، تجاه الغبار أو ما شابه من العوامل المصاحبة لطقس الشتاء، ويشهد اليوم وحتى مساء غدًا الجمعة، طقسًا سيئًا، نتيجة لعاصفة ترابية آتية من الصحراء الغربية، هذا بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح للأباء من أجل تجاوز أطفالهم من مرضى الحساسية هذه الأيام بسلام، بحسب ما ورد في موقع "healthworkscollective".

صعوبة الحساسية الموسمية:

هناك ما يقرب من ثمانية أطعمة يمكن أن تعرض الأطفال للحساسية الغذائية، يجب أن تعرف أي نوع بالتحديد الذي يصيب طفلك بالتحسس وتتوقف عن منحه له، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالحساسية الموسمية فإنها تشكل خطورة أكبر من غيرها، ويعد العلاج منها أكثر صعوبة.

لم تعد حساسية الربيع وحدها:

في الماضي ، كان على الآباء القلق فقط بشأن الحساسية الموسمية في الربيع، اليوم هناك أنواع الحساسية الموسمية الأخرى التي تشكل نفس الخطر إن لم يكن أكثر من ذلك، ومنها ما يمكن أن يتعرض له الأطفال خلال هجمات البرد المحملة بالأتربة.

تحدث مع طفلك حول طبيعة المرض:

من المهم أن نتحدث إلى الأطفال المصابين حول طبيعة المرض الخاص بهم، ولكن بشيء من الطمأنة، فالهدف فقط هو شعور الطفل بالمسؤولية تجاه نفسه، وعدم تعريضها للخطر، كما أن ذلك يدفعه إلى الاستجابة إلى نصائحك بسهولة وتجنب الدخول في نوبات خطيرة من الحساسية.

نصائح الحساسية الشتوية:

من أجل الحفاظ على أطفالك بعيدين عن حساسية الشتاء، يمكن أن تحاول إبقاء الرطوبة في منزلك أقل من 50٪ لتقليل احتمالية ارتفاع الغبار، كما يجب تجنب ارتداء الملابس التي تتمتع بالفرو، أو التعامل مع القطط والحيوانات التي لها فورًا مماثل.

لذلك حاول تقليل الاتصال بين أطفالك وحيواناتهم الأليفة وحاول تقييدهم في مناطق معينة من المنزل لتقليل كمية المواد المسببة للحساسية في غرفة النوم، بدلاً من ذلك ، يمكنك تحميم حيواناتك الأليفة أسبوعيًا لإزالة المواد المسببة للحساسية من فرائها.

تنظيف المنزل:

يعد تنظيف المنزل بشكل متكرر مفتاحًا آخر لمنع الحساسية الشتوية من الخروج عن السيطرة، استخدم ممسحة رطبة للأرضيات الصلبة، فمن المهم التنظيف بشكل متكرر خاصة على الأسطح المبللة مثل الحمام والمطبخ.