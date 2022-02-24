«عدم تصوير طفل حديث الولادة».. عادات ومعتقدات للحمل تغيرت مع الزمن

هناك معتقدات وعادات نجد أن بعض الجدات والأمهات متمسكون بها إلى الآن وهي تخص الحمل والولادة وكذلك التعامل مع الأطفال بشكل عام على سبيل المثال تجد الجدة معترضه على تصوير طفل حديث الولادة منعًا للحسد وغيرها من الأمور.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ momjunction ” التعرف على بعض المعتقدات والمواقف المتعلقة بالحمل والتي تختلف تمامًا عن الطريقة التي يتم التعامل بها اليوم.

ظهور المشاهير الحوامل على شاشة التلفزيون مشهدًا نادرًا

كان من النادر أن تظهر امرأة حامل في عرض عائلي خلال تلك الأوقات، و بعد مرور الوقت ، أصبح هذه الأيام من الشائع جدًا أن يعلن المشاهير عن حملهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهرون في الأماكن العامة مع بطونهم الحوامل إنه تلقى استحسان الجمهور الآن.

اختبارات الحمل

كان اكتشاف خبر الحمل مختلفًا في الأمس، وكان على المرء إحضار عينات من البول إلى الطبيب والانتظار لبضعة أيام لأنهم سيخلطون بعض الحلول لمعرفة ما إذا كان هناك هرمون الحمل (hCG) في البول، في عام 1977 ، أصبح أول اختبار ept (اختبار الحمل المنزلي) شائعًا في الولايات المتحدة.

لم تكن المرأة الحامل نشيطات بدنيا

بالعودة إلى العقود الأولى من القرن العشرين ، نصحت النساء الحوامل بالراحة لتجنب الإرهاق كان هذا على أساس فكرة أن المرأة الحامل كانت ضعيفة، فقط بعد السبعينيات من القرن الماضي ، بدأ نصح التمارين المعتدلة طبيا واعتبرت آمنة تشارك العديد من الأمهات الحوامل في تمارين معتدلة مثل البيلاتس أو السباحة أو اليوجا.

لم يتم التقاط أي صور في غرف الولادة

كان مفهومًا غير معتاد تصوير رضيع بعد ولادته في الأيام الخوالي، و في عام 1953 ، تم استكشاف المفهوم ، والتقطت مصورة صحفية تُدعى هيلين براش جينكينز صورًا لابنها بعد الولادة، ومع مرور السنين ، سرعان ما أصبح التقاط الصور أمرًا طبيعيًا ، وهي فكرة محبوبة اليوم.

تفقد المرأة وظيفتها إذا كانت حاملا

كان من النادر جدًا أن تكون المرأة الحامل في العمل، و بمجرد التأكد من حملها ، كان من المتوقع أن تعود إلى المنزل وتدير شؤون الأسرة، وتم فصل العديد من النساء من وظائفهن بمجرد أن حملن، و في الوقت الحاضر ، إذا قررت المرأة العمل وهي حامل ، يتم دعمها ، وفي العديد من البلدان ، فهي مؤهلة للحصول على مزايا إجازة الأمومة.

تم تصميم ملابس الأمومة لإخفاء كل علامات الحمل

مرة أخرى في اليوم ، تم تشجيع النساء على ارتداء فساتين أرجوحة ، أو قمصان فضفاضة ، أو قمصان علوية ، مما يجعل كل حامل تبدو ضخمة ، محاولة واعية لإبقاء الحمل سراً. في هذه الأيام ، لا تخشى النساء ارتداء ملابس الأمومة التي تؤكد على النتوء. وهذه ليست مملة ولكنها عصرية ، وبعض الأساليب تدل على بيان جريء أيضًا.

لم يشارك الأب في أنشطة غرفة الولادة

كان الرجال ينتظرون بفارغ الصبر أخبار ولادة أطفالهم في غرفة الانتظار بالمستشفى، و في أوائل السبعينيات ، بدأوا في المشاركة ، حيث كانوا حاضرين عند ولادة الطفل اليوم من الشائع أن لا يفوت الآباء ولادة أطفالهم، و في حين أنه قد يشعر بعدم الارتياح أو الحساسية ، إلا أنه يبدأ في الارتباط بالطفل بمجرد ولادته.