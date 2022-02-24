الأمن يكشف ملابسات إلقاء عامل من الطابق السادس بالبساتين

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، عن تفاصيل ملابسات واقعة سقوط عامل من أعلى أحد العقارات ووفاته، وضبط مرتكب الواقعة بالبساتين.

بداية الواقعة كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، مفاده سقوط أحد الأشخاص من أعلى عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وبالانتقال تم العثور على جثة (عامل معمار - مقيم بالعقار محل البلاغ، بها إصابات متفرقة بالجسم على إثر ادعاء مشاجرة وسقوطه من علو.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتوفى بالعدو والهرب لشقة تحت الإنشاء بالطابق السادس بذات العقار ولحق به المتهم، ودفعه من الشرفة مما أدى إلى سقوطه وحدوث ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.