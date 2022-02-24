بيري شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي تحت 7 سنوات

حصلت اللاعبة بيري أحمد شريف و١٤ لاعبة من زملائها للجمباز الإيقاعي على ١٥ ميدالية ذهبية في مسابقة بطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ لمرحلة تحت ٧ سنوات مواليد ٢٠١٥ فردي، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ بصالة وزارة الشباب والرياضة ٦ أكتوبر.

يشارك في البطولة العديد من الأندية المصرية مثل نادي سبورتنج ونادي نيو جيزة ونادي هليوبوليس بالإضافة إلى العديد من الأكاديميات الخاصة للجمباز الإيقاعي التي شاركت في المسابقة بـ ١٥ لاعبة حصدوا جميعاً ١٥ ميدالية ذهبية من إجمالي ٢٣٤ لاعبة مواليد ٢٠١٥ شاركوا بالبطولة.