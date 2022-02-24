الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«يونيسف»: تكثيف الأعمال العدائية فى أوكرانيا يهدد حياة 7.5 مليون طفل

جريدة الدستور

قالت منظمة «يونيسف» إن تكثيف الأعمال العدائية في أوكرانيا يشكل تهديدا مباشرا لحياة ورفاهية 7.5 مليون طفل في البلاد.

وأضاف بيان المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية، كاترين راسل، أن نيران الأسلحة الثقيلة على طول خط التماس دمرت بالفعل البنية التحتية الحيوية للمياه والمرافق التعليمية في الأيام الأخيرة، وحذرت من أنه ما لم يهدأ القتال فإنه من الممكن أن تشرد عشرات الآلاف من العائلات قسرا مما يؤدي إلى تصاعد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

وذكرت المنظمة أنها تعمل في أنحاء شرق أوكرانيا لتوسيع نطاق برامج إنقاذ حياة الأطفال، وهو ما يشمل نقل المياه الصالحة للشرب بالشاحنات إلى المناطق المتضررة من النزاع، والتجهيز المسبق لمستلزمات الصحة والنظافة والتعليم في حالات الطوارئ في أقرب مكان ممكن من المجتمعات القريبة من خط التماس، والعمل مع البلديات لضمان وجود مساعدة فورية للأطفال والأسر المحتاجة فى الوقت الذى تقدم الفرق المتنقلة التي تدعمها اليونيسف الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال المصابين بصدمات نفسية بسبب انعدام الأمن المزمن.

وأعربت عن القلق البالغ إزاء التطورات في أوكرانيا، مشيرة إلى أن السنوات الثماني الماضية من الصراع قد ألحقت أضرارا عميقة ودائمة بالأطفال على جانبي خط التماس، وشددت على أن أطفال أوكرانيا بحاجة ماسة إلى السلام الآن.

وكررت المديرة التنفيذية للمنظمة نداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لوقف فوري لإطلاق النار، ودعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية لحماية الأطفال من الأذى، وضمان وصول الجهات الفاعلة الإنسانية بأمان وبسرعة إلى الأطفال المحتاجين.

كما ناشدت جميع الأطراف الامتناع عن مهاجمة البنية التحتية الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية والمدارس.

جنيف أوكرانيا يونيسيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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