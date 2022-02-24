الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«الاستماع إلى الموسيقى الحزينة».. نصائح تساعدك على الشعور بالراحة بسهولة

نصائح تساعدك على
نصائح تساعدك على الشعور بالراحة بسهولة

هناك نوع من التوتر مفيد بالفعل لصحتنا لا يرتبط بالخوف أو التهديدات ويظهر عندما نكون متحمسين، مثل ما قبل الموعد الأول، ولكن بغض النظرعما إذا كان جيدًا أم لا، في كثير من الأحيان نرغب فقط في الاسترخاء، وقد يكون القيام بذلك أمرًا صعبًا بعض الشيء.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “brightside” نصائح التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالراحة بسهولة.

الاستماع إلى الموسيقى الحزينة

نحن نعلم أن الأمر يبدو عكسيًا، ومع ذلك  تظهر الأبحاث أن الاستماع إلى الموسيقى الحزينة يساعد في الخيال وتنظيم المشاعر والتعاطف لقد أثار الحنين إلى الماضي لدى المشاركين وحتى المتعة بدلاً من المشاعر السلبية كما قد يفترض المرء .

الاعتناء بالنباتات

يجد الكثير من الناس العمل في الحديقة أو الاعتناء بنباتاتهم مريحًا، و يتعلق الأمر بضوء الشمس الذي تحصل عليه وحقيقة أنك تتواصل مع الطبيعة وتخلق شيئًا جميلًا، و بالإضافة إلى هذه الأسباب ، وجدت دراسة واحدة أخرى: هناك نوع من البكتيريا الصديقة التي تعيش في التربة والتي تجعل دماغنا ينتج السيروتونين وله تأثيرات إيجابية أخرى على أجسامنا.

اللعب في الطين 

عادةً ما يُنظر إليه على أنها مصنوعة للأطفال، ولكن لا يوجد ما يمنع البالغين من الاستمتاع بهذه الأشياء اللطيفة التي تعمل باللمس لتخفيف التوتر، على سبيل المثال، يؤثر على الجهاز العصبي عن طريق إرسال رسائل إيجابية (وهذا يعني ببساطة أنه يشعر بالارتياح).

 الوقوف بشكل مستقيم 

الوضعية الجيدة مهمة في العديد من الجوانب الصحية، بما في ذلك الشعور بالهدوء والاسترخاء لأنها تساعد في تنشيط الدورة الدموية ومستويات الأكسجين، ويمكن للوقوف بشكل مستقيم أن يحسن مزاجك بنفس الطريقة التي يعمل بها الابتسام، و هناك جانب آخر لها أيضًا لغة الجسد،  وفقًا للبحث فإن ما يسمى بـ "وضع القوة " ، أو الوقوف في وضع من الثقة ، يجعلك تشعر بمزيد من الثقة.

عد التغيير الخاص بك

العد طريقة مجربة وحقيقية للتخلص من القلق، فهو يسمح لعقلك بالتركيز على شيء ما ، ويضيف إدخال العملات المعدنية في هذا جانبًا آخر إليها - إن لمس الأشياء المعدنية الصغيرة ورؤيتها أيضًا أمامك بدلاً من مجرد تخيل الأرقام يمكن أن يجعل التقنية أكثر فاعلية.

التوتر نوع من التوتر مفيد لا يرتبط بالخوف بغض النظر نرغب فقط في الاسترخاء

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وائل لطفي

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