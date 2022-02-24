حبس عاطل يتاجر بالهيروبن في منطقة التبين.. ومصادرة المضبوطات

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين، ومصادرة المضبوطات.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام المدعو "أحمد عبدالله محمد"، 30 سنة، ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي 22 لفافة تحتوي علي مسحوق الهيروين ومبلغ مالي.



وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.