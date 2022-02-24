الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقمح بتداولات الخميس في بورصة شيكاغو

القمح
القمح

حافظت أسعار القمح لدى تجار الجملة على استقرارها، خلال تعاملات اليوم الخميس 24-2-2022، في السوق المحلي المصري، وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي، تفاوتت أسعار القمح ما بين الانخفاض تارة والاستقرار تارة أخرى.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس في بورصة شيكاغو للتجارة.

وجاءت أسعار القمح في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:
القمح الروسي بروتين 12.5%

ثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل سعر الطن 5,560 جنيهًا.

القمح الأوكراني بروتين 12.5%

واستقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 5,530 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

القمح الأوكراني بروتين 11.5%

وحافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 5,530 جنيهًا للطن، في السوق المحلي.

أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو

صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو للتجارة بعد قصف روسيا لأوكرانيا أمس، حيث تعتبر المنتج الرئيسي للقمح.

إذ قفز عقد مارس لتداول القمح بمقدار 50 سنتًا، ليصل إلى 926 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة ارتفاع 5.17%.

كما انتعشت أسعار عقود مايو الآجلة لتداول القمح، بمقدار 50 سنتًا، لتصل إلى 934.75 سنتًا لكل بوشل.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار القمح عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية.

فقد قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى في 9 سنوات وقفز زيت النخيل إلى مستوى قياسي، على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ارتفعت أسعار القمح بنسبة 4.3% إلى 9.2275 دولار للطن في شيكاغو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012.

وزاد زيت النخيل في ماليزيا بنسبة 2.6% إلى مستوى قياسي بلغ 6139 رينجت للطن " العملة الماليزية"

أثارت الأزمة المتصاعدة منذ بدايتها مخاوف من تأثر الشحنات من البلاد وروسيا، وهما من الدول ذات الثقل الثقيل في التجارة العالمية للحبوب وزيوت الطعام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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