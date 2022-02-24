عقب الإعلان عنه اليوم.. تفاصيل وضع أول عمل فني على سطح القمر

تصدر اسم أول عمل فني سيتم وضعه على سطح القمر قائمة محركات البحث في الساعات الماضية فور الإعلان عنه اعتبارًا بأنه حدث ضخم وفريد من نوعه، وشهد هذا الحدث تحضيرًا ضخم من قبل جناح الولايات المتحدة الأمريكية المشارك في مؤتمر “إكسبو 2020 دبي”، الأربعاء، والذي كشف عن تفاصيل وضع العمل الفني الرسمي الأول على سطح القمر.

وخلال فعاليات المؤتمر تم الكشف عن منفذ تلك العمل الفني وهو الفنان" ساشا جعفري" وتم الإعلان عن باقي المنظمات المساندة لتلك الخطوة والتي تأتي على مقدمتها شركة "سبايس بيت" وهي شركة متخصصة في العمل على تطوير تكنولوجيا لاستكشاف الفضاء بالتعاون مع "أستروبوتيك تكنولوجي" وهي شركة توفر خدمات توصيل شاملة للحمولات المتجهة إلى القمر أما "سيلينيان" وهي شركة رائدة متخصصة في إدارة الفن في الفضاء فقد تولت الجانب الفني الإنساني من هذه المهمة.

وحملت القطعة الفنية الأصلية والتي هي من أعمال الفنان جعفري اسم "معًا ننهض-مع ضوء القمر" وتم اتخاذ تلك الخطوة الهامة في تاريخ التكنولوجية والتطوير حيث قامت به وكالة الفضل الأمريكية تتويجًا للذكرى الخمسين لهبوط الوكالة على القمر، وقال برنامج خدمات الحمولات التجارية: "الخمسين لآخر هبوط لنا على القمر يسعدنا الإعلان عن هذه المهمة الرائدة حيث نجمع بيانات جديدة من حمولاتنا العلمية المتوجهة الآن إلى القمر مع احتمالات مثيرة لنتائج جديدة حيث تطورت التكنولوجيا والبحث العلمي بشكل لا يقاس".

وفي نفس السياق ألقى الفنان العالمي كلمته خلال المؤتمر وقال الفنان ساشا جعفري: "ان وضع عملي الفني العزيز على قلبي على سطح القمر تحت شعار معا ننهض – مع ضوء القمر يهدف إلى إعادة ربط المعاني البشرية بأنفسنا وببعضنا البعض وبخالقنا، وفي نهاية المطاف مع روح الأرض".