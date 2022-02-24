الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل شاب في منشأة ناصر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس شقيقين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب والتمثيل بجثته في منطقة الدويقة، حيث أقر المتهمان بارتكاب جريمتهما بدافع الانتقام لشرفهما عقب ضبط الضحية مع والدتهما.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما، ووجهت لهم تهمة القتل العمد، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وإجراء المتهمين تحليل مخدرات لاستكمال التحقيقات.

كان رجال مباحث منشأة ناصر، تمكنوا من القبض على المتهمين وتم تقديمهما إلى جهات التحقيق، وذلك عقب العثور على أشلاء أدمية لجثة في مقالب قمامة، حيث بيّن الفحص والمعاينة، أن الجثة تم تقطيعها إلى 5 أشلاء.

كما بيّنت معاينة رجال المباحث في منشأة ناصر، أن المتهمين استخدما ساطور ومنشار في تمزيق الجثة إلى عدة أشلاء، ونجح رجال المعمل الجنائي ومباحث القاهرة في التوصل لهوية الضحية، وتبين أنه عامل، وبتكثيف التحريات وعمليات البحث وفحص علاقات وخلافات الضحية؛ تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة.

تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة البشعة شقيقان مقيمان في منطقة الدويقة، وأنهما عاملان، كما أقرا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام لشرفهما، فتم تحرير محضر بالواقعة.

قاضي المعارضات القاهرة حبس شقيقين قتل شاب الدويقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

رياح وفرص للأمطار.. «الأرصاد»: انخفاض 9 درجات في الحرارة مساء اليوم

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

مصدر أمني ينفي أكاذيب «الإرهابية» عن مراكز الإصلاح والتأهيل

القصير: الاستثمار الإماراتي بقطاع الزراعة المصري فاق 7 مليارات دولار

أوكرانيا تعلن مقتل 50 روسيًا على أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى