تجديد حبس شقيقين 15 يوما بتهمة قتل شاب في منشأة ناصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس شقيقين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب والتمثيل بجثته في منطقة الدويقة، حيث أقر المتهمان بارتكاب جريمتهما بدافع الانتقام لشرفهما عقب ضبط الضحية مع والدتهما.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما، ووجهت لهم تهمة القتل العمد، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وإجراء المتهمين تحليل مخدرات لاستكمال التحقيقات.

كان رجال مباحث منشأة ناصر، تمكنوا من القبض على المتهمين وتم تقديمهما إلى جهات التحقيق، وذلك عقب العثور على أشلاء أدمية لجثة في مقالب قمامة، حيث بيّن الفحص والمعاينة، أن الجثة تم تقطيعها إلى 5 أشلاء.

كما بيّنت معاينة رجال المباحث في منشأة ناصر، أن المتهمين استخدما ساطور ومنشار في تمزيق الجثة إلى عدة أشلاء، ونجح رجال المعمل الجنائي ومباحث القاهرة في التوصل لهوية الضحية، وتبين أنه عامل، وبتكثيف التحريات وعمليات البحث وفحص علاقات وخلافات الضحية؛ تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة.

تبين أن المتهم بارتكاب الجريمة البشعة شقيقان مقيمان في منطقة الدويقة، وأنهما عاملان، كما أقرا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام لشرفهما، فتم تحرير محضر بالواقعة.