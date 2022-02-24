تموين الإسكندرية تضبط مصنعات لحوم مجهولة المصدر داخل مطعم

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مطعم بحيازته مصنعات لحوم مجهولة المصدر ودون بيانات، خلال حملات بوسط المحافظة، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المطاعم و مصنعات اللحوم حفاظا على صحة المواطنين.

حيث شنت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة، و عضوية أحمد عبد الرحيم، و أحمد هيبة مفتشى الرقابة بإدارة تموين وسط بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مطعم بحيازته مصنعات لحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات و تم تحريز كميات: (١٠ علب مصنعات برجر فراخ ١٢ علب مصنعات برجر لحمة، ١٠ علب مصنعات سوسيس)، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة.

وكانت قد قامت إدارة تموين شرق الإسكندرية برئاسة محمد زكريا مدير الإدارة، و اشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بشن حملات تمويني بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط سجائر مستوردة مجهولة المصدر بمنطقة أبيس.

وتم ضبط ومصادرة عدد ٤١٠ علبة سجائر مستوردة متنوعة مجهولة المصدر، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

جاء ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على كافة السلع المتداولة بكافة أنواعها و التأكد من مصدرها و البيانات الموجودة عليها و محاربة السلع مجهولة المصدر حماية للسادة المواطنين.

وكانت قد تمكنت مديرية التموين الإسكندرية، أمس، من ضبط 7.5طن من السكر التموينى المدعم مهرب داخل سيارة نقل بمنطقة برج العرب، غرب الإسكندرية.