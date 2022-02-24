الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه أسيوط» تبحث طرح الغابات الشجرية على مستثمرين لأمثل استغلال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعا برئاسة اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المتندب للشركة، مع رئيس قطاع الدعم الفني، وعدد من مهندسي الشركة، لبحث إمكانية التوسع فى زراعة الغابات الشجرية و طرحها على مستثمرين لزراعتها والإستفادة منها.

وأكد رئيس الشركة على ضرورة حصر الغابات الشجرية لتعظيم سبل الاستفادة منها وتدريب كوادر على تشغيلها والعمل بها، بالإضافة إلى بحث امكانية طرحها على مستثمرين لزراعة غابات شجرية ونباتات طبية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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وصرح درة بأهمية استغلال الغابات الشجرية حيث تمتلك الشركة غابة شجرية بمركز البداري تبلغ مساحتها ٣٨٠ فدان يتم تغذيتها من محطة معالجة النواورة و التى تبلغ سعتها الإنتاجية ٦٠٠٠ م 3 / يوم كمرحلة أولى، حيث أنها المصب الأخير لمياه الصرف الصحى بعد أن يتم معالجتها بشكل كامل والجارى إنشائها بتمويل من قرض البنك الدولى للتنمية، كما أنه يوجد بعرب المدابغ بمدينة أسيوط غابة شجرية مساحتها ٤٠ فدان تقوم بزراعتها الإدارة المركزية للتشجير التابعة لوزارة الزراعة.

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و أضاف "درة" أن الاتجاه إلى معالجة مياه الصرف الصحى بإستخدامها فى عمليات زراعة الغابات الشجرية للمساهمة في توفير الأخشاب التى يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية، حيث تعد زراعة الأشجار مصدرا للأخشاب عالية الجودة بجانب الحد من آثار التغيرات المناخية السيئة وللتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، كما أن الغابات تعتبر أحد أهم مصدات الرياح، فى إطار اتجاه الدولة إلى تحقيق أعلى استفادة من جميع الموارد التى تملكها لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين، و توفير أى موارد مستوردة يمكن زراعتها أو إنتاجها في مصر.

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وائل لطفي

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