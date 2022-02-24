3 نصائح للحفاظ على نظام غذائي غني بالفيتامينات

يسعى الكثير إلى التمتع بصحة جيدة من خلال تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات والبروتينات وغيرها من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة ومقاومة الفيروسات، وفي السطور التالية، تقدم "الدستور" بعض النصائح المهمة للحفاظ على العناصر الغذائية والاستفادة منها جيدًا.

استخدام الليمون مع الفاكهة

تفقد الفاكهة محتواها الغذائي بمجرد قطعها، حيث تتفاعل مع الضوء والأكسجين مما يقلل من الفيتامينات المضادة للأكسدة بداخلها، ويؤدي هذا أيضًا إلى تكسير السكريات داخل المنتج وإطلاق ثاني أكسيد الكربون، مما يتسبب في تلف أسرع.

وتعد أفضل طريقة لتخزين الفاكهة والاحتفاظ بقيمتها الغذائية هي تركها في الثلاجة سليمة حتى تحتاج إليها، ويمكن تقطيعها إلى قطع أكبر مما يقلل من تعرض الفاكهة للأكسجين ومزيدًا من احتباس الفيتامينات، كما يمكن عصر بعض الليمون الطازج على الفاكهة، حيث يحتوي على حامض الستريك الذي يساعد على حماية الفاكهة المقطوعة من الأكسدة.

تناول فيتامين سي والحديد

تقول الدكتورة إيما ويليامز، أخصائية التغذية في ويتروز: "بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا، من المهم التأكد من الحصول على ما يكفي من الحديد"، ومع ذلك فإن نوع الحديد الموجود في الأطعمة النباتية يصعب على الجسم امتصاصه، لذا فإن تناول حوالي 100 مجم من فيتامين "سي" سيساعد في امتصاص الحديد.

يمكن أن يشمل ذلك الفلفل واللفت والجرجير والبروكلي مع وجبتك، أو أشياء مثل الفواكه الحمضية والبابايا والكيوي والتوت مثل المشمش الأسود والفراولة والتوت، والتي يمكنك تناولها كحلوى بعد ذلك.

الثوم المفروم

يحتوي الثوم على المركب النشط بيولوجيًا "الأليسين" وهو ما يمنح الطعام فوائده المضادة للالتهابات وتقليل الكوليسترول، ومع ذلك فإنه من السهل تدميره بالحرارة عند طهيه، على الرغم من ذلك، وجدت دراسة أن أفضل الطرق لتعظيم فوائد الأليسين هي فرم الثوم نيًا لإطلاق إنزيم الأليسين، أو تحميصه بالكامل.

ويمكن ترك الثوم المهروس أو المفروم لمدة عشر دقائق قبل إضافته إلى المقلاة، حيث يساعد ذلك على زيادة الأليسين، وبالتالي لن يفقد قيمته عند التسخين وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان.