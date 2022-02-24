الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

3 نصائح للحفاظ على نظام غذائي غني بالفيتامينات

حيل غذائية
حيل غذائية

يسعى الكثير إلى التمتع بصحة جيدة من خلال تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات والبروتينات وغيرها من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة ومقاومة الفيروسات، وفي السطور التالية، تقدم "الدستور" بعض النصائح المهمة للحفاظ على العناصر الغذائية والاستفادة منها جيدًا.

استخدام الليمون مع الفاكهة 

تفقد الفاكهة محتواها الغذائي بمجرد قطعها، حيث تتفاعل مع الضوء والأكسجين مما يقلل من الفيتامينات المضادة للأكسدة بداخلها، ويؤدي هذا أيضًا إلى تكسير السكريات داخل المنتج وإطلاق ثاني أكسيد الكربون، مما يتسبب في تلف أسرع.

وتعد أفضل طريقة لتخزين الفاكهة والاحتفاظ بقيمتها الغذائية هي تركها في الثلاجة سليمة حتى تحتاج إليها، ويمكن تقطيعها إلى قطع أكبر مما يقلل من تعرض الفاكهة للأكسجين ومزيدًا من احتباس الفيتامينات، كما يمكن عصر بعض الليمون الطازج على الفاكهة، حيث يحتوي على حامض الستريك الذي يساعد على حماية الفاكهة المقطوعة من الأكسدة.

تناول فيتامين سي والحديد

تقول الدكتورة إيما ويليامز، أخصائية التغذية في ويتروز: "بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا، من المهم التأكد من الحصول على ما يكفي من الحديد"، ومع ذلك فإن نوع الحديد الموجود في الأطعمة النباتية يصعب على الجسم امتصاصه، لذا فإن تناول حوالي 100 مجم من فيتامين "سي" سيساعد في امتصاص الحديد.

يمكن أن يشمل ذلك الفلفل واللفت والجرجير والبروكلي مع وجبتك، أو أشياء مثل الفواكه الحمضية والبابايا والكيوي والتوت مثل المشمش الأسود والفراولة والتوت، والتي يمكنك تناولها كحلوى بعد ذلك.

الثوم المفروم 

يحتوي الثوم على المركب النشط بيولوجيًا "الأليسين" وهو ما يمنح الطعام فوائده المضادة للالتهابات وتقليل الكوليسترول، ومع ذلك فإنه من السهل تدميره بالحرارة عند طهيه، على الرغم من ذلك، وجدت دراسة أن أفضل الطرق لتعظيم فوائد الأليسين هي فرم الثوم نيًا لإطلاق إنزيم الأليسين، أو تحميصه بالكامل.

ويمكن ترك الثوم المهروس أو المفروم لمدة عشر دقائق قبل إضافته إلى المقلاة، حيث يساعد ذلك على زيادة الأليسين، وبالتالي لن يفقد قيمته عند التسخين وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان.

الثوم الشمس الفاكهه قيمة غذائية البروكلى حديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شهر شعبان

أوكرانيا تعلن مقتل 50 روسيًا على أراضيها

مستشار رئيس أوكرانيا: 40 قتيلاً حتى الآن فى الهجوم الروسى

رياح وفرص للأمطار.. «الأرصاد»: انخفاض 9 درجات في الحرارة مساء اليوم

هيئة الدواء: 10 مستشفيات تتنافس على الثلاثة مراكز الأولى فى مبادرة «100 مشروع تطويرى»

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق وريفها

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل