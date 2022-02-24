يكشف عالم الأبراج عن أفضل نوع من المنزل بالنسبة لك

إذا كنت تبحث عن منزل جديد في السوق، فلماذا لا تبحث في علم الأبراج للحصول على تنبيه إرشادي؟، بشكل عام وفقًا لماريا عالمة الفلك تميل الأبراج النارية إلى أن تكون عاطفية ومنفتحة، لذا ستنجذب إلى المنازل الفخمة، بينما تفضل علامات المياه العاطفية والحساسة في كثير من الأحيان منزلًا عائليًا.

ونوضح خلال السطور التالية، منزلك المناسب وفقًا لبرجك:

برج الحمل - فيلا فخمة

وفقا لموقع “مترو” يحب برج الحمل أن يكون مركز الاهتمام، لذا فإن المنزل الذي يجذب الانتباه يعد مثاليًا لهم، ولكن هذه العلامة قد تكون أيضًا مندفعة، لذلك لا تنس أن تنظر قبل أن تقفز إلى شراء عقار.

الثور - شقة جذابة

يحب برج الثور البارد الاسترخاء، لذا فإن المساحة الجذابة التي تتطلب القليل من الصيانة والهادئة ستكون مثالية لهم، بالقرب من المرافق المحلية.

الجوزاء - مقصورة على ضفاف النهر

مبدع وفضولي، ومقصورة على ضفاف النهر يمكن أن توفر لهم الكثير من مسارات المشي المحلية الملهمة مثالية لهم.

السرطان - ضاحية من طابقين

يحب السرطان الموالي والمثابر وقت العائلة، لذا فإن التواجد في بيئة دافئة، ورعاية أمر أساسي.

الأسد- منزل ريفي كبير

يحب الأسد ذو القلب الدافئ أن يكون مركز الاهتمام، لذلك سيحتاج إلى مساحة باهظة للتباهي بأقرابئهم وأعزهم.

برج العذراء - منزل مستقل منظم

يمكن أن يكون برج العذراء العملي والمخلص على وشك الإفراط في التحليل، لذا فإن الخاصية التي تسمح لهم بإنشاء روتين ستعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم، لذا منزل الأحلام هو منزل واسع بمساحة خارجية كبيرة.

الميزان

يحب الميزان التوازن والدبلوماسية والجماليات بالإضافة إلى كونه اجتماعيًا للغاية، لذلك يحتاجون إلى مساحة رحبة ومرحبة لاستضافة أحبائهم وإثارة إعجابهم، منزل الأحلام يكزن بيت من طابق واحد مع ميزات حديثة وأصلية.

برج العقرب - فيلا ريفية

من المرجح أن يستفيد برج العقرب العاطفي والشجاع من امتلاك منزل كبير متعدد الأغراض مع الكثير من الغرف لمجموعة متنوعة من الأنشطة، منزل الأحلام يكون منزل كبير به العديد من الغرف.

القوس - منزل على الشاطئ

سيحب القوس السخي عقارًا ملونًا بالقرب من وسط المدينة لجذب إحساسهم بالمغامرة.

الجدي - بنتهاوس في المدينة

سوف ينجذب الجدي المسؤول إلى التطبيق العملي للشقة الفخمة للغاية مع الكثير من المساحات المكتبية، منزل الأحلام تكون شقة فخمة.

الدلو - مستودع تم تحويله

تحب هذه العلامة إظهار إحساسها بالأناقة، وتحتاج إلى مساحة كبيرة لمنحها مساحة للتفكير، منزل الأحلام يكون مستودع تم تحويله غريب الأطوار وغريبًا مع حديقة.

الحوت - كوخ دافئ

تحب هذه العلامة المائية الحكيمة أن تكون قريبة من الطبيعة، ولكنها ستستمتع أيضًا بالجوانب العملية للحياة الحضرية، لذا لا تبتعد كثيرًا عن المدينة.