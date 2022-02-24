الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إيسترن كومباني» تقرر نقل الطاقة الإنتاجية إلى المجمع الصناعي في 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

قرر مجلس إدارة شركة الشرقية - إيسترن كومباني، تركيز الطاقات الإنتاجية الخاصة بمصانع الشركة بالمحافظات المختلفة ونقلها تدريجياً إلى المجمع الصناعي للشركة الشرقية في السادس من أكتوبر.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إن ذلك نظراً للتوجه الاستراتيجي لمجلس الإدارة للاستخدام الأمثل لأصول وموارد الشركة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير لوجستيات الإنتاج والتصنيع لمنتجات الشركة المختلفة.

وحققت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال النصف الأول من العام المالي 2021 -2022، أرباحاً بلغت 2.92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.538 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

خلال تصنيع مؤشرات تطوير ماضي هاني تنفيذي هدف مالي مصانع فترة مجمع

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وائل لطفي

النخبة والناس

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