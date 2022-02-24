إصابة 19 في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق السخنة - السويس

أصيب 19 شخصا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق "السويس_ السخنة" بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى شرطة النجدة بلاغا من قائدي السيارات على الطريق يفيد تصادم أتوبيس وسيارة نقل أمام أحد مصانع الحديد الكبرى، بالقرب من مدينة السويس.

وانتقلت على الفور قوة من شرطة النجدة وإدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة المبدئية أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة من كلا السائقين، وجرى الاستعانة بعدد 12 سيارة إسعاف لإجلاء المصابين من مكان الحادث، وتم فتح الطريق أمام حركة السيارات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.