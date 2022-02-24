الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ يناير 2021

جريدة الدستور

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا، وسط بحث المستثمرين عن ملاذ آمن للاضطرابات الجيوسياسية.
وقال جون فيني، مدير تطوير الأعمال في "جارديان جولد أستراليا"، إن هناك هروبا كبير يحدث في الأسواق العالمية حاليًا نحو الأمان، ويبدو كالعادة أن الملاذ الآمن الحقيقي الوحيد هو الذهب في ظل تراجع أسواق العملات الرقمية".
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة ٢.١٪ إلى ١٩٤٩ دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ يناير ٢٠٢١، فيما سجلت العقود الآجلة تسليم أبريل ١٩٥١ دولارًا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وزادت الفضة بمقدار ٥٧ سنتًا، بنسبة ٢.٣٣٪، لتتداول عند مستوى ٢٥.١ دولار للأوقية، وصعدت العقود الآجلة للبلاديوم بمقدار ١٧.٢٧ دولار، بنسبة ٠.٧٪، لتتداول عند مستوى ٢٤٩٦ دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للبلاتنيوم بمقدار ١٣ دولارًا، بنسبة ١.١٩٪، لتتداول عند مستوى ١١٠٧ دولار للأوقية.
وشهدت معادن أخرى ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع النيكل بنسبة 3.2٪ إلى أعلى مستوى له منذ عام ٢٠١١ ليتداول عند ٢٥ ألف دولار للطن، بينما ارتفع الألمنيوم بنسبة 2.1٪ ليقترب من مستوى قياسي.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

الذهب أسعار الذهب

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وائل لطفي

النخبة والناس

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