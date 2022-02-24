الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: جميع دبلوماسيينا غادروا أوكرانيا

جريدة الدستور

أعلن الملحق الإعلامي بالبعثة الدبلوماسية لدى أوكرانيا دينيس جولينكو، اليوم الخميس، مغادرة جميع الدبلوماسيين الروس أوكرانيا.
وقال جولينكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء "جميع الدبلوماسيين الروس غادروا أوكرانيا".
وأكد الملحق الإعلامي أن الدبلوماسيين الروس غادروا السفارة في كييف، وكذلك القنصليات العامة في أوديسا وخاركوف ولفوف.
وفي وقت سابق قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "جذور الأزمة في أوكرانيا تكمن في تخريب اتفاقيات مينسك وعدم تنفيذ بنودها".
وأضاف الدبلوماسي الروسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "أود أن أكرر أن جذور أزمة اليوم حول أوكرانيا، تكمن في تصرفات أوكرانيا نفسها، التي امتنعت منذ سنوات عديدة عن تنفيذ التزاماتها المباشرة بموجب حزمة إجراءات مينسك".
في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس"، مضيفا أن الظروف تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة.

موسكو أوكرانيا روسيا

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