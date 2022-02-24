الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة يكشف سبب الأزمة في أوكرانيا

جريدة الدستور

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "جذور الأزمة في أوكرانيا تكمن في تخريب اتفاقيات مينسك وعدم تنفيذ بنودها".
وأضاف الدبلوماسي الروسي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "أود أن أكرر أن جذور أزمة اليوم حول أوكرانيا، تكمن في تصرفات أوكرانيا نفسها، التي امتنعت منذ سنوات عديدة عن تنفيذ التزاماتها المباشرة بموجب حزمة إجراءات مينسك".
في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس"، مضيفا أن الظروف تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة.

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تنوي احتلال أوكرانيا، بل تسعى لنزع سلاحها.

وأشار إلى أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم صباح اليوم الخميس، وجهها إلى مواطنيه، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطني روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وشدد الرئيس بوتين على أنه لا توجد أية خطط لدى روسيا بخصوص احتلال أوكرانيا.

وأضاف أنه "في الوقت نفسه، لا يدخل في خططنا احتلال الأراضي الأوكرانية. لن نفرض أي شيء على أحد بالقوة".

وأعلن بوتين، الخميس، عن شن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد.

موسكو اتفاقيات مينسك أوكرانيا مندوب روسيا بالأمم المتحدة

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