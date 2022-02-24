نواب «تنسيقية الأحزاب» يكرمون مدير القوى العاملة ببورسعيد

منح وفد من اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ، السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، درع التميز لأكثر ٥ الشخصيات تأثيراً في المحافظة، نظرا لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء مهام عمله، وذلك خلال لقائه مع الوفد بمكتبه بديوان المديرية.

وقدم وفد اللجنة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على كافة مجهودات وبرامج عمل الوزارة بمحافظة بورسعيد.

وقالت اللجنة، إن المديرية تسهم في دورات التدريب المهني المجانية المتعددة بمركز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة حالياً بإحدى أحياء المدينة، وتوفير فرص عمل لائقة لذوي القدرات لتمكينهم من أداء دورهم داخل المجتمع، فضلا عن ما تقدمه الوزارة من دعم ورعاية اجتماعية وصحية ومنح لفئة العمالة غير المنتظمة.

حضر التكريم من أعضاء اللجنة التنسيقية إسلام زيدان الأمين العام، وخالد الطيري أمين التنظيم، وأحمد بكر أمين العمال باللجنة.

وكانت مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد قامت خلال شهر ديسمبر الماضي بتعيين 689 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 8 "قادرون باختلاف" وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1167 شاباً منهم 12 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 539 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة.

وتلقت المديرية في مجال علاقات العمل 113 شكوى ، تم تسوية 6 شكاوي، وحفظ 40 منها، وإحالة 27 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 36 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ6 عمال منحة مولود جديد، و6000 جنيه منح زواج لعاملين، ومنحة وفاة أحد أقارب عاملين بمبلغ 2000 جنيه.