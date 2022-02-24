حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي رصدتها المتغيرات المكانية بالقليوبية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه كلا من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والعقيد شريف الدخاخني مأمور مركز مدينة الخانكة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والمهندس ثابت صدقي مسئول بوحدة المتغيرات المكانية بالخانكة وذلك ضمن الحملة المكبرة (المرحلة الثانية) من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة الخانكة.

حيث تمكنت الحملة من إزالة التعدي على عدد 12 حالة بمساحة 5754 م2 وتنوعت المخالفات ما بين جمالونات وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي ، قد تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأكد "المحافظ" أن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية، بصور محدثة، موجها بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يوميا لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية.

وشدد على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفه دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية.

ووجه "المحافظ" استمرار المرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة محذراً كل من يبني على الأرض الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده على الفور، والتصدي بكل حسم وقوة لمخالفات البناء في المهد حفاظًا على حقوق الدولة.