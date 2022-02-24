الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي رصدتها المتغيرات المكانية بالقليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه كلا من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والعقيد شريف الدخاخني مأمور مركز مدينة الخانكة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والمهندس ثابت صدقي مسئول بوحدة المتغيرات المكانية بالخانكة وذلك ضمن الحملة المكبرة (المرحلة الثانية) من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة الخانكة. 

حيث تمكنت الحملة من إزالة التعدي على عدد  12 حالة بمساحة 5754 م2 وتنوعت المخالفات ما بين  جمالونات وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي ، قد تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة. 

وأكد "المحافظ" أن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير  يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية، بصور محدثة، موجها بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يوميا لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية. 

وشدد على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفه دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بنائها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية. 

ووجه "المحافظ" استمرار المرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة  محذراً كل من يبني على الأرض الزراعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده على الفور، والتصدي بكل حسم وقوة لمخالفات البناء في المهد حفاظًا على حقوق الدولة.

مخالفات تعديات محافظ القليوبية الأراضي الزراعية إزالة التعديات التعديات على الأراضي تعديات على الأراضي الزراعية مركز ومدينة الخانكة المتغيرات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

رياح وفرص للأمطار.. «الأرصاد»: انخفاض 9 درجات في الحرارة مساء اليوم

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

مصدر أمني ينفي أكاذيب «الإرهابية» عن مراكز الإصلاح والتأهيل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

دول الاتحاد الأوروبي تعقد قمة طارئة في بروكسل لبحث الأزمة الأوكرانية

إحالة مسؤولين بـ «الاتصالات» للمحكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على مزايا نقاط المحمول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى