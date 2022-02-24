استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الخميس 24-2-2022

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات، اليوم الخميس، آخر أيام العمل الرسمية قبل الإجازة الأسبوعية، حيث بلغ 15,72 جنيه، فى ظل تزايد الإقبال على الشراء لتسديد أذونات الاستيراد من الخارج، وقيام البنك المركزي المصري بمتابعة معدلات أسعار الصرف لاستمرار استقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية، مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، وذلك بمختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة بأنحاء الجمهورية، مع قيامها بتوفير كميات الدولار اللازمة للعملاء، والتى تساهم فيها تدفقات العملة من المصريين بالخارج، مما يؤدى إلى استقرار سعر الصرف.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرارًا، اليوم الخميس، وبلغ مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأوضحت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم.



أسعار صرف الدولار في بنك أبوظبي

واستمرت معدلات الاستقرار بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما سجل مبلغ 15,74 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وأيضًا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، و15,74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,65 جنيه، بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات.