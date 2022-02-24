البورصة الأمريكية تهوى بنحو 700 نقطة بعد خطاب بوتين

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، صباح اليوم الخميس، لتواصل سلسلة خسائرها بعد إغلاقها على انخفاض أمس الأربعاء، بعد أن صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية إقليم دونباس.

وأفادت وكالات أنباء عالمية بوقوع مجموعة من الانفجارات بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم، بعد أن ألقى بوتين كلمة في وسائل الإعلام الروسية أعلن فيها العملية، فيما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الغزو ووصفه بأنه "غير مبرر".

وعلى إثر ذلك، هبطت المؤشرات الأمريكية في التعاملات الإلكترونية؛ حيث هوى مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار ٦٤٨ نقطة، بما نسبته ٢٪، لتصل إلى ٣٢٤٠٧ نقاط، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز ٥٠٠" بمقدار ٨٣ نقطة، بما نسبته ١.٩٪، لتتداول عند مستوى ٤١٤٠ نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" بمقدار ٣٢٨ نقطة، بما نسبته ٢.٣٢٪، لتتداول عند مستوى ١٣١٧٧ نقطة.

وأوضحت مؤسسة "ماركت ووتش" الأمريكية أن الذي قاد الهبوط في مؤشرات الأسهم الأمريكية هو إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس ردًا على التهديدات القادمة من أوكرانيا، بحسب تصريحه، وتأكيده على أن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا، فيما ألقى بمسئولية إراقة الدماء على النظام الأوكراني.

وحذر بوتين الدول الأخرى من أن أي محاولة للتدخل ستؤدي إلى عواقب لم يروها من قبل، على حد وصفه.

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي أعلنت فيه أوكرانيا بالفعل حالة الطوارئ، وحشدت جنود الاحتياط ودعت مواطنيها لمغادرة روسيا على الفور وسط هذا التهديد بغزو شامل من قبل موسكو.

وقدرت السلطات الأمريكية أن لروسيا أكثر من 150 ألف جندي على طول حدود أوكرانيا مع روسيا وبيلاروسيا.

كان المستثمرون في حالة توتر منذ أن أمر بوتين يوم الثلاثاء القوات بدخول مناطق دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين، فيما وصفه في البداية بمهمات "حفظ السلام".