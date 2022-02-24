الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يدين الهجوم الروسى على أوكرانيا

بايدن
بايدن

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، "الهجوم الروسي غير المبرر"، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن "عمل عسكري خاص" في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وقال إن بوتين اختار حربًا متعمدة ضد أوكرانيا.

وقال بايدن، إن "صلوات العالم بأسره مع شعب أوكرانيا الليلة، حيث يعانون من هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية، لقد اختار الرئيس بوتين حربًا متعمدة من شأنها جلب خسائر كارثية في الأرواح ومعاناة إنسانية، وروسيا وحدها مسئولة عن الموت والدمار الذي سيجلبه هذا الهجوم"، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن).

وأضاف: "سترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة، العالم سيحاسب روسيا".

وأضاف بايدن أنه يراقب الوضع من البيت الأبيض، وسيجتمع مع قادة مجموعة السبع الآخرين في الصباح.

وقال إنه "سيعلن عواقب أخرى تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا غدا (الخميس)".

وكان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواصلة تقديم المساعدة الأمنية ودعم الاقتصاد الكلي لأوكرانيا.
جاء ذلك حسبما أفاد بيان نشره البيت الأبيض، على موقعه الإلكتروني  الأربعاء، خلال لقاء بايدن مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كولبيا في واشنطن، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.
وأطلع بايدن، بحسب البيان، كوليبا على رد الولايات المتحدة على قرار روسيا بالاعتراف بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين شرق أوكرانيا، بما في ذلك الأمر التنفيذي الصادر الليلة الماضية والعقوبات الجديدة المعلنة اليوم.
وجدد الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة، بالتعاون الوثيق مع حلفائها وشركائها، للرد بسرعة وحزم على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، أفادت الخارجية الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني بأن بايدن وكوليبا ناقشا خلال اجتماعهما في واشنطن الحاجة إلى تشديد العقوبات ضد روسيا.
وتوجه كوليبا بخالص الشكر للولايات المتحدة على المساعدة السياسية والمالية والعسكرية الكلية لأوكرانيا، وسط الإجراءات العدوانية لروسيا.

كما أكد بايدن أن اعتراف روسيا بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقال بايدن، حسبما نشر البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".

وأكد البيت الأبيض أن بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا يحظر التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية الأمريكية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الواقعتين شرق أوكرانيا التي اعترفت روسيا باستقلالهما أمس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

البنتاجون يعلن إرسال مقاتلات ومروحيات لتعزيز عمل «الناتو» شرق أوروبا

الجيش الأوكرانى يعلن إسقاط 5 طائرات روسية ومروحية

الرئيس الأوكرانى: القيادة الروسية وافقت على التوغل العسكرى فى البلاد

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

بوتين يعلن شن عملية عسكرية فى أوكرانيا

انفجارات واسعة تهز أوكرانيا عقب خطاب بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى