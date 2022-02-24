الرئيس الأمريكى يدين الهجوم الروسى على أوكرانيا

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، "الهجوم الروسي غير المبرر"، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن "عمل عسكري خاص" في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وقال إن بوتين اختار حربًا متعمدة ضد أوكرانيا.

وقال بايدن، إن "صلوات العالم بأسره مع شعب أوكرانيا الليلة، حيث يعانون من هجوم غير مبرر من جانب القوات العسكرية الروسية، لقد اختار الرئيس بوتين حربًا متعمدة من شأنها جلب خسائر كارثية في الأرواح ومعاناة إنسانية، وروسيا وحدها مسئولة عن الموت والدمار الذي سيجلبه هذا الهجوم"، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن).

وأضاف: "سترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة، العالم سيحاسب روسيا".

وأضاف بايدن أنه يراقب الوضع من البيت الأبيض، وسيجتمع مع قادة مجموعة السبع الآخرين في الصباح.

وقال إنه "سيعلن عواقب أخرى تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا غدا (الخميس)".

وكان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مواصلة تقديم المساعدة الأمنية ودعم الاقتصاد الكلي لأوكرانيا.

جاء ذلك حسبما أفاد بيان نشره البيت الأبيض، على موقعه الإلكتروني الأربعاء، خلال لقاء بايدن مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كولبيا في واشنطن، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وأطلع بايدن، بحسب البيان، كوليبا على رد الولايات المتحدة على قرار روسيا بالاعتراف بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين شرق أوكرانيا، بما في ذلك الأمر التنفيذي الصادر الليلة الماضية والعقوبات الجديدة المعلنة اليوم.

وجدد الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة، بالتعاون الوثيق مع حلفائها وشركائها، للرد بسرعة وحزم على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا.

وفي السياق نفسه، أفادت الخارجية الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني بأن بايدن وكوليبا ناقشا خلال اجتماعهما في واشنطن الحاجة إلى تشديد العقوبات ضد روسيا.

وتوجه كوليبا بخالص الشكر للولايات المتحدة على المساعدة السياسية والمالية والعسكرية الكلية لأوكرانيا، وسط الإجراءات العدوانية لروسيا.

كما أكد بايدن أن اعتراف روسيا بإقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقال بايدن، حسبما نشر البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".

وأكد البيت الأبيض أن بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا يحظر التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية الأمريكية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الواقعتين شرق أوكرانيا التي اعترفت روسيا باستقلالهما أمس.