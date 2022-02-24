«إنترفاكس»: سماع دوى إطلاق نار قرب مطار كييف الرئيسى

قالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقًلا عن وسائل إعلام محلية، إن دوي إطلاق نار سُمع، اليوم الخميس، بالقرب من مطار بوريسبيل الرئيسي بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد وقت قصير من إعلان روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع الدولي يمر بمرحلة صعبة، مؤكدًا أولوية الدفاع عن مصالح روسيا وأمن مواطنيها.

وقال بوتين- في تهنئته لمواطني بلاده بمناسبة يوم "حماة الوطن": "نرى مدى صعوبة الوضع الدولي وما هي المخاطر والتحديات القائمة، مثل تخفيف نظام الحد من التسلح، أو النشاط العسكري لكتلة الناتو".

وأضاف: "أكرر أن مصالح روسيا وأمن مواطنينا أولوية بالنسبة لنا، لذلك سنواصل تطوير وتحسين الجيش والأسطول".

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أشار بوتين إلى أن الأسلحة التي توجد في المناوبة القتالية لدى الجيش الروسي لا يوجد مثيل لها في العالم، منبهًا إلى أن الاختبارات المفاجئة والتدريبات المنتظمة واسعة النطاق أظهرت أن جاهزية وتماسك وحدات الجيش الروسي تطورت بشكل كبير.

ويصادف اليوم الموافق 23 فبراير عيد "حماة الوطن" الروسي، حيث تشهد روسيا في هذا التاريخ من كل عام احتفالات رسمية لإحياء هذه الذكرى السنوية، بالإضافة إلى فعاليات شعبية احتفالية واسعة.

وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، اليوم الأربعاء، بسبب عدم استجابته لمطلبه بالحصول على ضمانات أمنية، وصفها بأنها "غير قابلة للتفاوض"، وسط تصاعد أزمة دبلوماسية وعسكرية، حول أوكرانيا.

وقال بوتين، في رسالة فيديو، صدرت، بمناسبة يوم الدفاع عن الوطن، وهو يوم يتم تخصيصه لتكريم القوات المسلحة: "بلدنا منفتح دائمًا على الحوار المباشر والمفتوح، للبحث عن حلول دبلوماسية للمشكلات الصعبة".