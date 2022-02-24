أوكرانيا تقيد الرحلات المدنية فى مجالها الجوى

أفاد إشعار للطيارين صدر، اليوم الخميس، بأن رحلات الطائرات المدنية في المجال الجوي الأوكراني "مقيدة بسبب المخاطر المحتملة على الطيران المدني".

ومن المقرر أن تنتهي مدة الإشعار في الساعة (2359 بتوقيت جرينتش)، اليوم الخميس، ما لم يُمدد، ولم يورد الإشعار تفاصيل أخرى.

وكان أعلن الكرملين، في وقت متأخر الأربعاء، أنّ رئيسي الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد في شرق أوكرانيا طلبا من موسكو المساعدة العسكرية ضد كييف، في خطوة تمهد الطريق أمام دخول القوات الروسية المحتشدة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، دميتري بيسكوف، في بيان، إن الزعيمين الانفصاليين في دونيتسك ولوجانسك بعثا برسالتين منفصلتين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلبان منه المساعدة "في صدّ عدوان القوات المسلّحة الأوكرانية".

ونشرت وسائل الأنباء الروسية الحكومية الرسالتين المؤرختين في 22 فبراير.

وأضاف المتحدّث باسم الكرملين، أنّه جاء في الرسالة أنّ "تصرفات نظام كييف تشهد على عدم الرغبة في إنهاء الحرب في دونباس"، وأنّ المسئولَين طلبا مساعدة بوتين "على أساس" معاهدات الصداقة التي وقّعاها مع موسكو هذا الأسبوع.

ويتمركز عشرات الآلاف من العسكريين الروس بالقرب من حدود أوكرانيا، ويخشى الغرب استخدامهم لشن غزو في أي لحظة.

وأعلن بوتين، الثلاثاء، أن بلاده تعترف بسيادة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا على كامل منطقتي لوجانسك ودونيتسك وليس فقط على المناطق الخاضعة لسيطرتهم حاليًا، ما يثير الخشية من أن يسيطر هؤلاء بالقوة على مناطق تسيطر عليها حاليًا القوات الأوكرانية.

وأصدرت أوكرانيا، الأربعاء، أمرًا بتعبئة جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، ودعت رعاياها في روسيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين بحسب بعض التقديرات، إلى مغادرتها فورًا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر الأربعاء، إن روسيا حشدت "نحو 200 ألف عسكري" على حدود بلاده، محذرًا من أن روسيا قد تبدأ قريبًا "حربًا كبيرة في أوروبا".

وأشار زيلينسكي في خطاب للأمة إلى أنه طلب دون جدوى الأربعاء إجراء محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.