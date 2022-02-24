وزير: أستراليا مستعدة للسحب من مخزوناتها النفطية إذا أثر صراع أوكرانيا على الإمدادات

عبر وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور اليوم الخميس عن استعداد بلاده للسحب من مخزونها

النفطي الموجود في الولايات المتحدة بالتنسيق مع أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية إذا أثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على الإمدادات العالمية.



وقال تايلور في بيان "بينما لا يمكننا السيطرة على هذه الزيادات في الأسعار الدولية، فإننا نراقب الوضع عن كثب مع وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة، ونحن على استعداد لاتخاذ إجراءات للمساعدة في تخفيف هذه الضغوط".

وأدانت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الثلاثاء اعتراف روسيا بإقليمي "دونيتسك" ولوجانسك" شرقي أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.

وقالت باين -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن الحكومة الأسترالية تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحكومات أخرى في جميع أنحاء العالم لضمان وجود تكاليف باهظة للعدوان الروسي، على حد وصفها.

وأضافت أن أستراليا مستعدة للإعلان عن عقوبات سريعة وشديدة تستهدف الكيانات والأفراد الروس الرئيسيين المسئولين عن تقويض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مضيفة أن بلادها أغلقت مؤقتا عمليات سفارتها في مدينة "لفيف" بغرب أوكرانيا بسبب زيادة المخاطر، على حد وصفها.

وفي بيان لها، قالت باين إن الحكومة الأسترالية وجهت المسئولين الأستراليين بمغادرة أوكرانيا وحثت جميع الأستراليين على مغادرة البلاد على الفور مشيرة إلى أنه تم نشر مسئولين أستراليين في شرق بولندا ورومانيا لمساعدة المواطنين الأستراليين الراغبين في مغادرة أوكرانيا.

وكانت أستراليا قد علقت مؤقتا عمليات سفارتها في العاصمة الأوكرانية (كييف) في 13 فبراير الجاري، ثم نقلت عملياتها إلى مكتب مؤقت في مدينة "لفيف" قبل إغلاقها مؤقتا .

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا آخر حول الأزمة الأوكرانية في ضوء التهديد المتزايد بالغزو الروسي.





يأتي هذا عقب جلسة عاجلة للمجلس فى نيويورك ليل الإثنين حول الاعتراف الروسى بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين فى شرق أوكرانيا كجمهوريتين مستقلتين.