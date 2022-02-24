الفلسفة كأداة للعيش في مكتبة الإسكندرية وتوقيع كتاب خضير البورسعيدي ببيت السناري

يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الأسكندرية، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، حفل توقيع كتاب فنان الخط خضير البورسعيدي، والمعنون بــ "خضير البورسعيدي.. مدرسة مصرية في الخط العربي"، والذي أصدرته مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط، وذلك في إطار احتفالية مكتبة الإسكندرية بمئوية المدرسة المصرية للخط العربي.

ويعد هذا الكتاب واحدًا من المؤلفات البحثية الهامة، حيث جاء كتاب البورسعيدي ليعيد تقديم الخط العربي إلى القارئ والمثقف العربي، ليس بوصفه فنًا عربيًا له أبعاده وجذوره الفنية المختلفة وفقط، بل على أنه مساحة فنية وإبداعية لها حيويتها وتحمل إمكانيات التطور والإبداع. كذلك شكل هذا الكتاب تمهيدًا لدراسات موسعة عن المدرسة المصرية للخط العربي وروادها وأهم فنانيها.

ويشير مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي في تقديمه للكتاب، إلى دور مصر في توثيق مسيرة أعلام الخط العربي في مصر، وإلى دور مكتبة الإسكندرية كمنارة علمية رائدة، وحافظة لتراث وفنون الأمة المصرية.

كذلك يُعرض في الاحتفالية فيلم وثائقي من إنتاج مكتبة الإسكندرية، الذي يُلقى الضوء على مسيرة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، الذي يعتبر واحدًا من أهم رواد المدرسة المصرية في الخط العربي في عصرها الحديث؛ تلك المدرسة التي تم تأسيسها عام 1922م، في عصر الملك فؤاد.

يصاحب الاحتفالية معرض للوحات الخط العربي التي تم إهدائها لمكتبة الإسكندرية من الأستاذ خضير، وبلغت أكثر من 30 لوحة تنوعت بالخط الثلث والديواني والفارسي، وزخارف مذهبة أصلية، وتنضم تلك المجموعة من اللوحات إلى مجموعة لوحات الخط العربي الأصلية التي تقتنيها المكتبة.

يذكر أن ظهور الخط العربي وتنوع أشكاله جاء نتيجة مرونة الحروف العربية وسهولة انسيابها، واختلاف أقلامها، ووضوح أشكالها. وتنوعت أشكال الخط العربي وأصبح لكل خط قواعده التي تتحكم به.

كما توسع مجال الخطوط العربية وتشعب كثيرًا، مما جعل المبدعين والمهتمين في هذا المجال يتسابقون في ابتكار أشكال الحروف وتكوين خطوط جديدة.

ــ الفلسفة كأداة للعيش

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية، في الثانية عشرة من ظهر اليوم أيضا، ندوة بعنوان "الرواق الفلسفي .. الفلسفة كأداة للعيش"، والتي يقدمها ويحاضر فيها، الباحث في الفلسفة الإسلامية، الكاتب عماد العادلي.

وعماد العادلي سبق وصدر له كتاب بعنوان "حكايات حارس الكتب". وعن كتابه "الأجندة .. حكايات شخصية مش عن القراءة".

هذا وتعقد المحاضرة ضمن برنامج مكتبة النشء لأولياء الأمور والمهتمين بسن النشء 2022، وذلك بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الأغراض المتعددة. وتهدف المحاضرة إلى تعريف القارئ من الصبية واليافعين، بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل.