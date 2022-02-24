الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: القيادة الروسية وافقت على التوغل العسكرى فى البلاد

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القيادة الروسية وافقت على توغل عسكري في أوكرانيا، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن خطاب نشر على حسابه الرسمي على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.
 

وقال زيلينسكي: "أريد أن أخاطب جميع المواطنين الروس. ليس كرئيس .. أخاطب المواطنين الروس كمواطن من أوكرانيا".
 

وأضاف: "هناك أكثر من 2000 كيلومتر من الحدود المشتركة بيننا. جيشكم الآن على طول الحدود.. هناك نحو 200 ألف جندي وآلاف المركبات العسكرية".
 

وتابع زيلينسكي أن "قيادتكم وافقت على أن تخطو (القوات) خطوة أخرى إلى أراضي بلد آخر".
واختتم الرئيس الأوكراني حديثه قائلا: "إن هذه الخطوة يمكن أن تصبح بداية لحرب كبرى في القارة الأوروبية".

 

وتسلمت أوكرانيا،  الأربعاء، شحنة صواريخ دفاع جوي طراز ستينجر من لاتفيا.

 

وأعلنت وزارة الدفاع اللاتفية، أن أنظمة السلاح وصلت إلى العاصمة الأوكرانية كييف دون الإفصاح عن عدد الصواريخ، وفق ما نقلت الوكالة الألمانية.

 

وكانت الحكومة اللاتفية قررت توريد الصواريخ خلال جلسة غير رسمية عقدتها في الخامس عشر من الشهر الجاري بهدف تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا.

 

ولاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كانت أعلنت مع جارتيها في البلطيق إستونيا وليتوانيا، اعتزامها توريد أسلحة تم تصنيعها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بموافقة واشنطن.

 

وأرسلت ليتوانيا صواريخ ستينجر إلى أوكرانيا في وقت سابق، في حين أرسلت إستونيا صواريخ دفاع جوي أيضا ولكن طراز يافيلين.

 

وكثّفت أوكرانيا، الأربعاء، استعداداتها لمواجهة خطر تعرّضها لغزو روسي وشيك، إذ استدعت جنود الاحتياط وحضّت رعاياها على مغادرة روسيا ودعت البرلمان لإعلان حال الطوارئ في البلاد، في حين أصرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مطالبه رغم العقوبات التي فرضها الغرب على بلده.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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