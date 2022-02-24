الحكومة الموريتانية تؤكد جاهزيتها للحوار

قال المختار ولد الداهي، وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن الحكومة ليست مسؤولة عن تأخير انطلاق التشاور السياسي بين الأحزاب، وهي جاهزة لتذليل الصعاب أمامه.

وقال في تصريحات للصحفيين، مساء الأربعاء، إن هذا التأخر في إطلاق الحوار بين أحزاب الموالاة والمعارضة يعود إلى تعدد الأراء حول هذا التشاور لدى أقطاب المعارضة، وإذا اتفقت هذه الآراء فإن الأغلبية جاهزة، حيث تم تحديد مناديبها حسب المعلومات المتوفرة.

وكان الحزب الموريتاني الحاكم الاتحاد من أجل الجمهورية قد اتهم في وقت سابق اليوم أحزاب المعارضة بانتهاج الغموض والمغالطات.

وقال الحزب، في بيان نشر اليوم في نواكشوط، إن بيان أحزاب المعارضة الأخير حمل كثيرًا من المغالطات والغموض.

وأضاف الحزب، في البيان الذي ياتي ردًا على اتهامات المعارضة للموالاة بالمماطلة في إطلاق الحوار المرتقب، إن الجميع يدرك أننا أصحاب مبادرة تنظيم التشاور الوطني الشامل، وقد أصر حزبنا على إشراك جميع الأحزاب، في حين أن البعض -حينها- كانت لديه نية بتجاوز البعض الآخر، ونحن من رفض ذلك، واليوم يتكرر نفس السيناريو، وهو ما نسعى أيضًا لرفضه، حرصا منا على عدم إقصاء أي طرف، على حد قوله.

وأكد الحزب الموريتاني الحاكم جديته في التشاور في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه يسعى لتشاور تشارك فيه كل الأطياف السياسية الوطنية في إطار تشاور لا يستثني أحدًا وأنه لا زال يبذل كل الجهود من أجل ذلك.

واتهم الحزب الحاكم أحزاب المعارضة بالغموض وانتهاج المغالطات وقلب الحقائق، مؤكدًا تشبثه بالنتائج الكبيرة التي تحققت منذ سنتين لصالح الشعب الموريتاني على كافة الأصعدة، رغم الظروف التي واكبت انتشار الوباء.

وأشاد الحزب بالجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ برامج ومشاريع متعددة للتخفيف من آثار الغلاء ونقص الأمطار، ودخول البلاد مرحلة حاسمة من تاريخها، قوامها التنمية وإنصاف الفئات المهمشة، والحصول على نتائج هامة في سبيل استرجاع أموال الشعب، والمكانة الكبيرة التي أصبحت موريتانيا تتمتع بها في المنطقة والعالم.