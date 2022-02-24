البرازيل: وفاة قرابة 198 جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

ذكرت بوابة "جي وان"، الإخبارية في البرازيل، استنادًا إلى إدارة الإطفاء، أن ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها مدينة بيتروبوليس قد ارتفع إلى 198.

وأسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة التي تقع في المنطقة الجبلية في ريو دي جانيرو عن تشريد حوالي ألف شخص، ولا يزال 68 في عداد المفقودين.

وتعرقل الرياح القوية والأمطار الغزيرة عمليات البحث، وقد أغرقت المياه شوارع بيتروبوليس مرة أخرى، الثلاثاء.

ويقوم العديد من الأقارب والأصدقاء بأنفسهم بالبحث عن المفقودين، وبينهم أب يبحث عن نجله الذي جرفته المياه أثناء جلوسه داخل حافلة ركاب.

وقال الأب لـ "جي وان" إنه "لا جدوى من الحديث مع هذا أو ذاك لإضاعة الوقت في حين أن نجلي موجود في مكان ما، وهناك كثيرون آخرون... علينا أن نعثر عليهم".

وشهدت المدينة، الأسبوع الماضي، سقوط أمطار على مدار ست ساعات أكثر من تلك التي هطلت عليها خلال الشهر كله، بحسب ما ذكرته محظة تلفزيون "كليماتيبو" لشؤون الطقس.

وفي عام 2011، لقي أكثر من 900 شخص حتفهم في عواصف كارثية ضربت المنطقة، حيث تقع مدينة بيتروبوليس.

والثلاثاء الماضي، هطلت أمطار غزيرة على المدينة البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة والواقعة على بعد 60 كيلومترًا شمال ريو دي جانيرو، مسببة سيولًا طينية وانهيارات أرضية، وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على بيتروبوليس خلال ساعات، المتوسط المعتاد لكامل شهر فبراير.

والسبت، واصل أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفّارات وكلاب بوليسية، البحث رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وفي حيّ ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزلًا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت، حسب مصور وكالة "فرانس برس".