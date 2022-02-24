عمدة نيويورك يرغب فى إنهاء قاعدة إثبات التطعيم لدخول المطاعم

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية أريك أدامز، إنه يرغب في أن تتحرك المدينة في الأسابيع المقبلة صوب إنهاء مطلب تقديم ما يثبت تلقي التطعيم من أجل دخول المطاعم والحانات والمرافق المغلقة الأخرى.

وكانت المدينة قد بدأت سياسة اللقاح، التي تعرف أيضًا باسم "مفتاح مدينة نيويورك"، في الخريف الماضي، بمطالبة السكان بتقديم ما يثب تلقي جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" من أجل حضور معظم الأنشطة التي تقام في أماكن مغلقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أدامز قوله إنه سوف يستمر في "اتباع القواعد العلمية " في اتخاذ قرار إنهاء ما يسمى بجواز مرور اللقاح.

وأضاف أنه لا يرغب في التحرك بشكل مبكر، إلا أنه يتطلع إلى التخلص من مطلب اللقاحات مع اقتراب المدينة من العودة إلى الحياة الطبيعية.

ويراقب خبراء الأمراض المعدية عن كثب نسخة أشد عدوى من المتحوّر أميكرون في الولايات المتحدة، ما يؤجج المخاوف من أن البلاد قد لا تعود إلى الحياة الطبيعية، حسبما أفاد تقرير صادر عن الإذاعة الوطنية العامة.

وأشار التقرير إلى أن الفيروس، المعروف باسم "بي إيه 2"، هو سلالة من المتحوّر أميكرون شديد العدوى، ويبدو أنه ينتشر بسهولة أكبر بنسبة 30 في المائة.

فقد تبين أن "بي إيه 2" لديه قدرة على الانتشار سرعان ما تجاوزت أوميكرون الأصلي في جنوب إفريقيا وبلدان أخرى، بل وتسبب في موجة ثانية من تفشي أوميكرون في الدنمارك.

وذكر التقرير، أن الباحثين حذروا من أن الأمر نفسه يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة، ما أثار المخاوف من أن الانتشار "قد يكون في مساره نحو التسارع بوتيرة سريعة في المستقبل القريب".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.