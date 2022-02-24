الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تذبذب أسعار النفط العالمية على خلفية العقوبات على روسيا

النفط
النفط

تذبذبت أسعار النفط في تعاملات، بين الارتفاع والانخفاض حيث مازالت الأسواق متأثرة بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا، واحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإمدادات في الأسواق.

جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي قريبا من 97 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه أمس إلى حوالي 50ر99 دولار للبرميل.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على مبيعات السندات السيادية الروسية، وعلى عدد من كبار المسؤولين الروس، ردا على ما وصفه الرئيس الأمريكي ببداية غزو أوكرانيا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بنسبة 3ر0% إلى 63ر91 دولار للبرميل  تسليم أبريل المقبل، في تعاملات بورصة نيويورك حتى الساعة الثامنة و40 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وفي تعاملات بورصة لندن تراجع سعر خام برنت  بنسبة 2ر0% إلى 63ر96 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.

وتركز العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على البنوك والنخبة الروسية في حين علقت ألمانيا مشروع خط أنابيب غاز كبير من روسيا.

لكن واشنطن أوضحت أن العقوبات التي تمت الموافقة عليها وتلك التي قد تفرض لن تستهدف تدفقات النفط والغاز.

وضغط احتمال عودة مزيد من الخام الإيراني إلى السوق أيضا على أسعار النفط اليوم الأربعاء مع اقتراب طهران والقوى العالمية أكثر من إحياء الاتفاق النووي.

وكانت قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين، الثلاثاء الماضي، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا في سبع سنوات، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، في تصعيد لأزمة حذر زعماء غربيون من أنها يمكن أن تشعل حربًا.

وندد مسئولون أمريكيون وأوروبيون بالخطوة الروسية، لكن مسئولًا أمريكيًا قال إن التحرك العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا يمكن أن أن يؤدي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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