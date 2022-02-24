مسؤول أمريكى: 80% من القوات الروسية حول أوكرانيا فى وضع هجومى

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعل 80 بالمئة من القوات التي حشدها في وضع يسمح لها بشن غزو شامل لأوكرانيا.

وأضاف المسؤول للصحفيين، طالبا عدم الكشف عن هويته، "بوتين مستعد بكل إمكانياته".

وتزيد هذه التصريحات الشعور بقرب شن هجوم عسكري روسي، وتؤكد أن واشنطن لا تتوقع من بوتين أن يتوقف عن مسعاه بعد الاعتراف باستقلال منطقتين متمردتين تدعمهما موسكو هذا الأسبوع.

وقال المسؤول “لقد تقدموا، فيما يتعلق بجاهزيتهم، لدرجة أنهم صاروا مستعدين حرفيا للتحرك فورا إذا صدر لهم الأمر”، لكن المسؤول لم يقدم أدلة تدعم تأكيده.

وأضاف أن الجيش الروسي حشد حتى الآن ما يقرب من 100 بالمئة من القوات التي توقعت الولايات المتحدة حشدها لشن هجوم واسع النطاق.

وقال: "لدينا مؤشرات على أنهم يعتزمون اللجوء لجنود احتياط، ونظرائهم من الحرس الوطني، وهذا أمر مقلق لأنه يوحي لنا... بأهداف طويلة المدى".

فيما وفرض البرلمان الأوكراني، حالة طوارئ وطنية بهدف المساعدة في التصدي لخطر تعرض البلاد لغزو روسي.

وأقرّ الإجراء بأغلبية ساحقة في نفس اليوم الذي بدأت فيه موسكو إخلاء سفارتها في كييف وصعّدت فيه واشنطن تحذيراتها بشأن احتمالات وقوع هجوم روسي شامل.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني أوليسكي دانيلوف أمام النواب قبل التصويت، إن "الوضع صعب لكنّه لا يزال تحت السيطرة تمامًا".

وتسمح حالة الطوارئ للحكومات المحلية في أوكرانيا بإقرار تدابير أمنية مشددة من تشديد التدقيق بالهويات وتفتيش السيارة إلى تطبيق إجراءات أمنية أكثر صرامة.

وتُطبّق حال الطوارئ في كلّ أنحاء أوكرانيا باستثناء المنطقتين الانفصاليتين في الشرق حيث اندلع تمرّد دام أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص منذ العام 2014.

وأجّج اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمنطقتين الإثنين، المخاوف من حرب وشيكة. ووقّع بوتين مراسيم تسمح بنشر قوات "حفظ سلام" روسية فيهما.

وقال الرئيس الروسي الثلاثاء إنّ قرار إرسال القوات سيكون "رهناً بالوضع على الأرض".

