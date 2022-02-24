وزير لاتصالات اللبنانى: هدفنا تأمين استمرارية القطاع وليس تحقيق أرباح

قال وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، إن الهدف الحالي تأمين استمرارية قطاع الاتصالات وليس تحقيق الأرباح، وذلك الوقوف الى جانب المواطنين ودعمهم، عبر إبقائهم متصلين بشبكة الاتصالات والإنترنت.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء الأربعاء، مع المسؤولين في شركتي الهاتف المحمول العاملتين في لبنان "ألفا" و"تاتش"، حيث تناول اللقاء بحث تعديل تعرفة خدمات الانترنت والاتصال وأسعار البطاقات مسبقة الدفع، وذلك من أجل توفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الكلفة.

وأضاف القرم أن الوزارة تعمل بجهد وبكل شفافية في سبيل تأمين خدمات الانترنت والاتصال، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية المتأزمة.

ويشهد قطاع الاتصالات في لبنان أزمات متتالية نتيجة ارتفاع تكلفة تأمين الكهرباء والمازوت وزيادة الأجور والنفقات مع ثبات حساب خدمات الاتصالات والانترنت على سعر الدولار الرسمي في البنوك البالغ 1057 ليرة لكل دولار، في حين وصل السعر على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان 20300 ليرة لكل دولار.

وفي سياق متصل، قال وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام اللبناني بالوكالة القاضي عباس الحلبي، إن اللجنة الوزارية المعنية بخطة إصلاح قطاع الكهرباء ستجتمع غدًا الخميس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالسراي الكبير لاستكمال النظر في عدد من الملاحظات التي طلب من وزير الطاقة والمياه تعديلها خلال الاجتماع الذي عقده، معبرًا عن أمله في التوصل لاتفاق تام بشأن عناصر هذه الخطة بعد إدخال التعديلات التي طلبتها اللجنة الوزارية، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى جلسة قريًبا لمجلس الوزراء في قصر بعبدا لإقرار الخطة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له عقب اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء باستثناء وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.

ونفى الحلبي وجود أي عراقيل أمام الخطة المطروحة لإصلاح قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى قليل من الوقت، مشيرًا إلى أن الأمور في مرحلة أقرب إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء بهذا الموضوع.