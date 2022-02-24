الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تاس»: بدء إجلاء موظفى جميع البعثات الدبلوماسية الروسية فى أوكرانيا

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في كييف

أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلًا عن مصدر في السفارة الروسية في كييف بأنه قد بدأ إجلاء موظفين جميع البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا.


ونقلت الوكالة عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن "إجلاء الموظفين بدأ بالفعل".
 

وتعليقًا على المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الأوكرانية بأن موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية كانوا يحرقون الوثائق، قال ممثل السفارة إن هذا حدث بالفعل، مضيفًا "هذا إجراء نمطي. في مثل هذه الحالات، تكون هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها، لأسباب منها الأسباب الأمنية".
 

وأفاد مراسل الوكالة في وقت لاحق بأنه تم إنزال العلم الروسي من على مبنى السفارة في كييف.
يذكر أن البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا هي سفارة في كييف وقنصليات عامة في مدن خاركوف وأوديسا ولفوف.


وكانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق إن موسكو ستجلي موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

 

وحذر عدد من الخبراء في بريطانيا من أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قوات إلى شرق أوكرانيا هذا الأسبوع قد يكون له آثار غير مباشرة على أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

 

وأضافت الصحيفة أنه بينما يكافح الملايين من البريطانيين بالفعل لمواجهة الزيادات الضريبية، وارتفاع تكاليف الرهن العقاري والتضخم المرتفع، فمن المرجح أن يؤدي الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الضغط على ميزانيات الأسر في بريطانيا، وقد تؤدي الحرب في أوكرانيا، التي يطلق عليها اسم "سلة خبز أوروبا"، إلى المخاطرة برفع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة وتهدد بالتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وإطالة أمدها.

 

وتعد أوروبا الشرقية أيضًا واحدة من أكبر المناطق المنتجة للحبوب في العالم، حيث توفر روسيا وأوكرانيا ربع إنتاج العالم من القمح ونصف منتجات عباد الشمس في العالم مثل البذور والزيت.

 

كما يمثل البلدان حوالي 19 في المائة من إمدادات الذرة العالمية وهناك مخاوف من أن الصراع العسكري قد يؤثر على حركة هذه المحاصيل ويرسل موجات صادمة تستهدف سلاسل التوريد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

«تاس»: بدء إجلاء موظفى جميع البعثات الدبلوماسية الروسية فى أوكرانيا

وزير التعليم: مؤتمر صحفى للإعلان عن قواعد مسابقة اختيار المعلمين خلال أسبوعين

«إى أون» الألمانية تحذر من عواقب خطيرة للصناعة حال توقف واردات الغاز الروسى

البرازيل: 133563 إصابة جديدة بكورونا

مصر أمانة فى رقبة كل واحد فيكم.. نص تصريحات السيسي خلال زيارته للكلية الحربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

محمد العسيري

فخ الجميلات وفوضى العلاج الروحانى

د. بهي الدين مرسي

حسابات المخاطر وإدارة الأزمات فى قاموس الثقافة المصرية

ماجد حبته

هشام عشماوى.. نسخة ألمانية!

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى