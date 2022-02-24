أوكرانيا: المسئولون الأمريكيون أكدوا لنا وقوفهم بجانبنا مهما حدث

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية آنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن أكدوا له جميعاً أن "الولايات المتحدة سوف تساند أوكرانيا مهما حدث".

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية ، أن جو بايدن وبلينكن وأوستن وكوليبا التقوا جميعاً في العاصمة واشنطن وأن وزير الخارجية الأوكراني تحدث إلى الصحفيين خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة إثر تصريحات ألقاها في نيويورك اليوم.

وأضاف كوليبا أن القادة الأمريكيين أكدوا له أيضاً أن الولايات المتحدة سوف تواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية لتعزيز الجيش وأن واشنطن سوف تقوم بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وكان أعلن البرلمان الأوكراني، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد.

وأوضحت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن هذا الإعلان يشمل جميع أنحاء أوكرانيا باستثناء منطقتين تقعان شرقي البلاد لأن حالة الطوارئ معلنة بهما بالفعل منذ عام 2014.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية الغربية إثر إعلان موسكو مؤخراً استقلال منطقتي لوجانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا.

كما كثّفت أوكرانيا، الأربعاء، استعداداتها لمواجهة خطر تعرّضها لغزو روسي وشيك، إذ استدعت جنود الاحتياط وحضّت رعاياها على مغادرة روسيا ودعت البرلمان لإعلان حال الطوارئ في البلاد، في حين أصرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مطالبه رغم العقوبات التي فرضها الغرب على بلده.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "مستقبل الأمن الأوروبي" تقرّره المواجهة الراهنة بين بلاده وروسيا، مع حشد روسيا، وفقًا لواشنطن، أكثر من 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا.

من جانبه، أكد بوتين بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، أنّ مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض" رغم تأكيده أنه "منفتح على حوار مباشر وصريح" مع الغرب.