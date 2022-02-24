أمريكا تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الميليشيات الحوثية فى اليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إن فرض بلاده عقوبات على أعضاء شبكة دولية تمول الميليشيات الحوثية في اليمن تم بتنسيق وثيق مع شركائها في منطقة الخليج.

وأضاف بلينكن - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية- إن الميليشيات الحوثية "تهاجم بشكل روتيني المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن وفي الدول المجاورة، بينما تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأوضح أن "هجمات الحوثيين داخل اليمن وضد جيران اليمن، ومنها الهجمات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت صراحةً مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وأدى استمرار الهجوم العسكري للحوثيين في مأرب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ما يعرض أكثر من مليون من النازحين الداخليين الضعفاء لخطر جسيم".

وتابع: "نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين للتصرف بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل أهدافهم الخاصة"، مشددًا على أن بلاده لا تزال ملتزمة بشدة بمساعدة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن نفسيهما ضد هجمات الحوثيين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق اليوم فرض عقوبات على أفراد شبكة دولية تمول الميليشيات الحوثية ضد الحكومة اليمنية ويديرها الحرس الثوري الإيراني، موضحة أن هذه الشبكة حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن لدعم الحوثيين.

وكانت أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها نفذت، عملية استجابة للتهديد ودمر أهدافًا عسكرية ضد مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء اليمنية.

وقال التحالف -وفقًا لقناة "العربية" الفضائية- إنه "لحماية المدنيين من العمليات العدائية سنستمر في تنفيذ الضربات الجوية الواسعة"، وكان التحالف أعلن أمس الإثنين عن إصابة 16 من المدنيين من جنسيات مختلفة، بينهم ثلاث في حالة حرجة، جراء إسقاط مسيرة حوثية مفخخة أطلقت صوب مطار جازان.

وأكد التحالف تدمير مسيرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله في جازان وسقوط شظايا اعتراض المسيرة بالمحيط الداخلي للمطار، ما أسفر عن إصابة مسافرين داخل المطار جراء الشظايا المتناثرة.