لبنان يتعرض لمنخفض جوى مصحوب بكتل هوائية بدءا من اليوم

أعلنت الأرصاد الجوية اللبنانية تعرض البلاد لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار وخلايا رعدية نشطة اعتبارا من صباح الخميس وحتى مساء السبت المقبل.



وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود غدا طقس غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل إلى ٧٥ كيلو مترا في الساعة نهارا مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة ليلا وحتى صباح الجمعة وتكون مترافقة ببرق ورعد تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق.



وأضافت أن طقس الجمعة غائم مع انخفاض ملموس وحاد بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة تشتد أحيانا لحدود ال٧٠ كيلومترا بالساعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق.



كما توقعت الهيئة أن يسود يوم السبت طقس غائم جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار محلية متفرقة وانفرجات واسعة خلال النهار وبداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني بلبنان عن إعفاء جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان من إجراء فحص PCR لدى وصولهم مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى إعفائهم من إجراء الفحص ذاته أو فحص فيروس كورونا السريع في الدول القادمين منها في حال كانوا ملقحين بالكامل، وهو ما يعني حصولهم على الجرعة الثانية أو الثالثة من لقاح كورونا أو جرعة واحدة من اللقاحات ذات الجرعة الواحدة في فترة لا تتعدى ستة أشهر.

وأوضحت، أن عليهم أن يقوموا بتحميل الوثائق والشهادات الرسمية التي تثبت ذلك على المنصة الخاصة بوزارة الصحة للحصول على تصريح مرور عبر المنصة.



وأكدت المديرية، في بيان لها مساء اليوم، بدء العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر مارس المقبل.