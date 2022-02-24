الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة أبو قرقاص: التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى

أجتماع مجلس تنفيذي
أجتماع مجلس تنفيذي أبوقرقاص

أكد اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديري إدارة الخدمات بالمركز، ورؤساء الوحدات القروية، على أن التعدي على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقاً للقانون.

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ووجه رئيس المركز والمدينة، خلال الاجتماع، مدير الإدارة التعليمية بأبو قرقاص، بالتأكيد على مديري المدارس بتيسير تلقي الطلاب للقاح كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية، ومديري إدارة الخدمات بالمركز، بضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية.

وأكد على توافر جميع اللقاحات وجاهزية مراكز تلقي اللقاح بكافة أنحاء المركز سواء الثابتة 

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أو المتحركة، مناشدًا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح حفاظًا على صحتهم، كما شدد رئيس المركز والمدينة على منع دخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد التأكد من تلقيهم اللقاح من خلال الشهادة المعتمدة لتلقي اللقاح.

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من جانبه قدم الدكتور مدير الإدارة الصحية بالمركز، تقريرًا تناول فيه جهود الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص في مواجهة فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين.

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كما استعرض المجلس، جهود إدارة التموين بأبو قرقاص، حيث وجه رئيس المركز، بتكثيف جهود الإدارة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال التأكد من توافر جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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المنيا أجتماع مجلس تنفيذي أبوقرقاص التعديات ولقاح كورونا وأستعدادات شهر رمضان اللواء اسامة القاضي اللواء محمد عزت

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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